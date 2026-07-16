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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, replică acidă pentru omul lui Bolojan: „La vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită”
Președintele Nicușor Dan (Profimedia)
Publicat16 iul. 2026, 18:36
SursăRealitate Plus
Președintele Nicușor Dan a avut o reacție fermă după atacul lansat de Alexandru Muraru, unul dintre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan. Întrebat de jurnaliștii Realitatea Plus cum comentează criticile venite din tabăra liberală, șeful statului a transmis că „la vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită – mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandatul”.
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