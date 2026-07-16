Nicușor Dan, replică acidă pentru omul lui Bolojan: „La vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită”

Publicat 16 iul. 2026, 18:36 Sursă Realitate Plus

Președintele Nicușor Dan a avut o reacție fermă după atacul lansat de Alexandru Muraru, unul dintre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan. Întrebat de jurnaliștii Realitatea Plus cum comentează criticile venite din tabăra liberală, șeful statului a transmis că „la vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită – mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandatul”.

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