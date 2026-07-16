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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, replică acidă pentru omul lui Bolojan: „La vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită”

Președintele Nicușor Dan (Profimedia)

Președintele Nicușor Dan (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 18:36
SursăRealitate Plus

Președintele Nicușor Dan a avut o reacție fermă după atacul lansat de Alexandru Muraru, unul dintre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan. Întrebat de jurnaliștii Realitatea Plus cum comentează criticile venite din tabăra liberală, șeful statului a transmis că „la vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită – mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandatul”.

Declarația vine după ce Muraru i-a cerut public lui Nicușor Dan, într-o postare pe rețelele de socializare, să oprească „seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică”, acuzându-l că „inventează majorități parlamentare”. Mesajul a fost interpretat ca un nou episod din conflictul deschis dintre tabăra Bolojan și actuala conducere a statului.

Nicușor Dan a respins criticile și a subliniat că deciziile sale respectă cadrul constituțional, în timp ce atacurile politice nu ajută la ieșirea din blocajul actual.

Reacția sa marchează una dintre cele mai dure poziții publice din ultimele zile, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre PNL și Palatul Cotroceni.

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