Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, despre incidentul cu drona din zona Constanța: Zelenski a spus că vom avea răspunsuri la toate întrebările puse
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a discutat miercuri, la Kievu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre incidentul cu drona din Portul Constanța, care se putea transforma într-o catastrofă. Șeful statutlui a precizat că autoritățile ucrainene au promis că vor trimite un răspuns detaliat.
Citește și
- 19:16Nicușor Dan, pus față în față cu porecla „PeSeDan”. Cum a răspuns președintele
- 19:08Nicușor Dan, despre numirea lui Veștea fără a se consulta cu liderii PNL: „Nu vreau să intru în detalii”
- 18:46Nicușor Dan, iritat de chestiunea numirii unui premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva?”
- 18:36Nicușor Dan, replică acidă pentru omul lui Bolojan: „La vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News