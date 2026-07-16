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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, despre incidentul cu drona din zona Constanța: Zelenski a spus că vom avea răspunsuri la toate întrebările puse

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 19:17

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a discutat miercuri, la Kievu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre incidentul cu drona din Portul Constanța, care se putea transforma într-o catastrofă. Șeful statutlui a precizat că autoritățile ucrainene au promis că vor trimite un răspuns detaliat.

Într-o conferință de presă organizată la Muzeul de Istorie al României, în cadrul căreia șeful statului a răspuns la întrebări pe teme de actualitate, Nicușor Dan a fost întrebat ce detalii a aflat de la Volodimir Zelenski despre incidentul cu drona din portul Constanța.

În discuția cu președintele am ridicat problema, iar răspunsul a fost că vom avea răspunsul la toate întrebările pe care le-am pus. Există un protocol, stabilit după incidentul de la Constanța, care prevede ca comunicarea să fie directă, nu prin intermediari. Este un război nou, cu tehnologii noi, și nu mereu te gândești la toate situațiile care pot apărea. Situația a apărut. E o chestiune de săptămâni, fiindcă sunt întrebări tehnice, a declarat Nicușor Dan.

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