Nicușor Dan, despre incidentul cu drona din zona Constanța: Zelenski a spus că vom avea răspunsuri la toate întrebările puse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 19:17

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a discutat miercuri, la Kievu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre incidentul cu drona din Portul Constanța, care se putea transforma într-o catastrofă. Șeful statutlui a precizat că autoritățile ucrainene au promis că vor trimite un răspuns detaliat.

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