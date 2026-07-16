Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, iritat de chestiunea numirii unui premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva?”
Nicușor Dan
Publicat16 iul. 2026, 18:46
Actualizat16 iul. 2026, 19:10
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-un schimb tensionat cu presa, cât timp va mai evita nominalizarea unui premier, în contextul în care România se confruntă cu cel mai longeviv mandat de premier interimar din perioada post-decembristă.
Citește și
- 19:08Nicușor Dan, despre numirea lui Veștea fără a se consulta cu liderii PNL: „Nu vreau să intru în detalii”
- 18:36Nicușor Dan, replică acidă pentru omul lui Bolojan: „La vârsta adultă, exaltarea nu este potrivită”
- 17:37Curățenie pe bani publici: SGG are 10 zile să identifice instituțiile de stat care trebuie închise
- 16:28Ilie Bolojan, mesaj la 164 de ani de la înființarea MAI: „Este un pilon al statului român”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News