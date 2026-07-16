Nicușor Dan, iritat de chestiunea numirii unui premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva?”

Publicat 16 iul. 2026, 18:46 Actualizat 16 iul. 2026, 19:10 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-un schimb tensionat cu presa, cât timp va mai evita nominalizarea unui premier, în contextul în care România se confruntă cu cel mai longeviv mandat de premier interimar din perioada post-decembristă.

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