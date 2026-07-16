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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, iritat de chestiunea numirii unui premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva?”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 18:46
Actualizat16 iul. 2026, 19:10
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-un schimb tensionat cu presa, cât timp va mai evita nominalizarea unui premier, în contextul în care România se confruntă cu cel mai longeviv mandat de premier interimar din perioada post-decembristă.

Provocat să spună dacă și-a stabilit un termen-limită pentru desemnarea unui nou șef al Guvernului, șeful statului a respins premisa întrebării.

Confruntat direct cu numele celor două variante aflate în discuție, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, reprezentând partide diferite, președintele a recunoscut că, în acest moment, niciuna dintre cele două opțiuni nu dispune de sprijinul necesar pentru a forma o majoritate de guvernare.

Reporter: Astăzi se scrie o pagină de istorie în politica românească, avem cel mai longeviv premier interimar din istoria post-decembristă. E clar că, la orizont, nu se arată vreo soluție, vreo formulă de guvernare în cel puțin pentru următoarele luni. Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? V-ați dat un deadline?

Nicușor Dan: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri, dar de exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?

Reporter: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.

Nicușor Dan: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?

Reporter: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan: Da, și în acest moment, niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș fi... dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.

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