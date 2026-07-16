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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, despre numirea lui Veștea fără a se consulta cu liderii PNL: „Nu vreau să intru în detalii”
Nicușor Dan și Adrian Veștea
Publicat16 iul. 2026, 19:08
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan a explicat că, atât în cazul nominalizării lui Eugen Tomac, cât și în cazul lui Adrian Veștea ca premier, decizia sa s-a bazat pe discuții preliminare cu liderii de partid, din care rezultase o „așteptare rezonabilă” că fiecare dintre cei doi va reuși să strângă o majoritate parlamentară. Șeful statului a refuzat să ofere detalii privind discuțiile cu liderii PNL privind nominalizarea lui Veștea.
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