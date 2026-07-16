Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
CCR a blocat ordonanța privind litigiile salariale ale bugetarilor. Ce efect are decizia?
Curtea Constituțională a României
Publicat16 iul. 2026, 20:37
Actualizat16 iul. 2026, 20:41
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul instituise o procedură specială pentru soluționarea proceselor referitoare la salariile, pensiile și alte drepturi sociale ale personalului plătit din fonduri publice. Decizia ar putea avea un efect semnificativ în situațiile în care bugetarii sau pensionarii și-au cerut în instanță drepturile cuvenite și neachitate.
Citește și
- 20:39Grindeanu, despre culisele consultărilor: „Nicușor Dan l-a confruntat pe Bolojan și a plecat fără să salute”
- 19:35Grindeanu, mesaj dur în criza politică: „Există forțe care vor să prelungească această situație"
- 19:17Nicușor Dan, despre incidentul cu drona din zona Constanța: Zelenski a spus că vom avea răspunsuri la toate întrebările puse
- 19:16Nicușor Dan, întrebat despre porecla „PeSeDan”. Cum a răspuns președintele
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News