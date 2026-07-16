Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Grindeanu, despre culisele consultărilor: „Nicușor Dan l-a confruntat pe Bolojan și a plecat fără să salute”

Sorin Grindeanu (foto: Inquam Photos)

Sorin Grindeanu (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 20:39

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a oferit detalii din spatele ușilor închise de la Palatul Cotroceni, în urma negocierilor pentru formarea noului Guvern.

După eșecul premierului desemnat Adrian Veștea de a coagula o majoritate parlamentară, discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și liderii politici au scos la iveală tensiuni și schimbări de poziție neașteptate.

Confruntarea cu Ilie Bolojan

Grindeanu a relatat la un post TV cum șeful statului a recurs la reascultarea înregistrărilor din timpul discuțiilor anterioare pentru a clarifica angajamentele partidelor. Un moment tensionat al întâlnirii l-a avut în centru pe Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan l-a întrebat direct de ce și-a modificat punctul de vedere peste noapte în privința susținerii noului Guvern. Conform lui Grindeanu, reacția lui Bolojan a fost inexistentă: „A tăcut”.

Social-democratul a subliniat că șeful statului nu a ridicat tonul și nu a fost nervos, ci doar a dorit să afle motivele pentru care unii lideri își schimbă opiniile de la o zi la alta.

Plecarea intempestivă a președintelui

Finalul consultărilor a fost însă marcat de o atitudine rece din partea președintelui. Întrebat dacă șeful statului a părăsit sala trântind ușa, liderul PSD a confirmat plecarea abruptă, deși a nuanțat gestul: „Asta da. A plecat fără să salute. Acum cu trântit ușa…”.

Strategia pentru o majoritate proeuropeană

Discuțiile finale s-au axat pe testarea flexibilității partidelor. Șeful statului a dorit să afle dacă formațiunile politice au renunțat la interdicțiile pe care și le-au impus reciproc, pentru a face loc unei majorități proeuropene solide.

„A vrut să afle dacă s-au făcut, s-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități proeuropene”, a declarat Grindeanu.

Deși subiectul alegerilor anticipate a fost atins doar în mod „pasager”, miza imediată rămâne deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu a concluzionat că PSD, UDMR și grupul minorităților naționale vor face un efort comun, venind cu o nouă propunere capabilă să asigure, „cât de cât”, voturile necesare în Parlament.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorin grindeanubolojannicusor danconsultaricotroceniguvern

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe