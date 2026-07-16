Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Toate privirile sunt spre Nicușor Dan. Președintele României susține o conferință de presă - LIVE TEXT

Nicușor Dan. Foto: Inquam

Nicușor Dan. Foto: Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 18:10
Actualizat16 iul. 2026, 18:17

Președintele României, Nicușor Dan, susține o conferință de presă la Muzeul Național de Istorie al României. Declarațiile șefului statului sunt așteptate cu interes, în contextul unei perioade marcate de numeroase provocări pe plan politic și economic, precum și de dosare importante aflate pe agenda autorităților.

Conferința de presă are loc într-un moment în care scena politică este dominată incertitudini și de dezbateri privind măsurile economice, reformele asumate de Guvern și relația României cu partenerii externi. Președintele a răspuns întrebărilor reporterilor aflați la fața locului.

Reporter: Ce propunere ați putea face pentru ieșirea din această criză politică în care ne aflăm de mai bine de două luni?

Nicușor Dan: Bun, acum zilele astea, după cum știți, sunt discuții tehnice pe finalizarea legilor care sunt necesare pentru PNRR și azi am avut una, mâine o să fie alta, nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide.

Reporter: Și când veți chema liderii la discuții?

Nicușor Dan: Discuțiile continuă la nivel informal, pentru moment. După cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie împreună.

Reporter: Deci săptămâna viitoare?

Nicușor Dan: O să mai vedem, că discuțiile continuă, da.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor danpalatul cotroceniconferinta de presa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe