Toate privirile sunt spre Nicușor Dan. Președintele României susține o conferință de presă - LIVE TEXT

Publicat 16 iul. 2026, 18:10 Actualizat 16 iul. 2026, 18:17

Președintele României, Nicușor Dan, susține o conferință de presă la Muzeul Național de Istorie al României. Declarațiile șefului statului sunt așteptate cu interes, în contextul unei perioade marcate de numeroase provocări pe plan politic și economic, precum și de dosare importante aflate pe agenda autorităților.

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