Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Liderii PSD, susținere masivă pentru Sorin Grindeanu. Ce mesaje se transmit pe grupurile interne: care este strategia de viitor?
Publicat16 iul. 2026, 18:00
SursăRealitate Plus
Mobilizare generală în rândul social-democraților pentru susținerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, și a actualei conduceri, după atacurile venite din tabăra Bolojan. Asta reiese din cele mai noi mesaje de pe grupurile interne ale partidului, intrate în posesia Realitatea PLUS. O relatare a jurnalistei Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru.
Citește și
- 17:37Curățenie pe bani publici: SGG are 10 zile să identifice instituțiile de stat care trebuie închise
- 16:28Ilie Bolojan, mesaj la 164 de ani de la înființarea MAI: „Este un pilon al statului român”
- 16:23Radiografia crizelor politice din România. Premierii, dați jos prin moțiune sau prin protestele românilor
- 15:51Ionuţ Stroe, salută demersul lui Alin Tișe: ”Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre ce mai înseamnă astăzi PNL”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News