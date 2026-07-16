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Politica· 1 min citire

Liderii PSD, susținere masivă pentru Sorin Grindeanu. Ce mesaje se transmit pe grupurile interne: care este strategia de viitor?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 18:00
SursăRealitate Plus

Mobilizare generală în rândul social-democraților pentru susținerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, și a actualei conduceri, după atacurile venite din tabăra Bolojan. Asta reiese din cele mai noi mesaje de pe grupurile interne ale partidului, intrate în posesia Realitatea PLUS. O relatare a jurnalistei Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru.

Potrivit unor mesaje de pe grupurile interne de comunicare ale PSD, intrate în posesia Realitatea Plus, membrii discută strategii și transmit sprijin conducerii formațiunii, în special președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Contextul este unul tensionat, marcat de atacurile politice venite în ultimele zile din partea PNL și USR.

România se află într-un moment delicat: după moțiunea de cenzură, țara nu are încă un guvern cu puteri depline, iar negocierile pentru formarea unei majorități sunt blocate. În acest climat, criticile la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu s-au intensificat, inclusiv solicitări privind demisia sa de la conducerea Camerei Deputaților.

Într-o declarație recentă, Grindeanu a transmis un mesaj ferm, afirmând că „ne vom bate pe tot terenul cu cei din hashtag, oriunde este nevoie”. Reacția sa reflectă tensiunea politică din aceste zile și presiunea asupra PSD în negocierile de la Palatul Cotroceni.

PNL și USR au anunțat că nu doresc refacerea unei coaliții cu PSD, acuzând social-democrații că blochează discuțiile. În replică, mesajele interne din partid arată o mobilizare puternică în jurul conducerii, pe fondul acestor dispute politice.

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