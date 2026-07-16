Liderii PSD, susținere masivă pentru Sorin Grindeanu. Ce mesaje se transmit pe grupurile interne: care este strategia de viitor?

Publicat 16 iul. 2026, 18:00 Sursă Realitate Plus

Mobilizare generală în rândul social-democraților pentru susținerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, și a actualei conduceri, după atacurile venite din tabăra Bolojan. Asta reiese din cele mai noi mesaje de pe grupurile interne ale partidului, intrate în posesia Realitatea PLUS. O relatare a jurnalistei Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru.

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