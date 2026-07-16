Ambasadorul SUA a transmis un mesaj puternic despre România. Ce a spus oficialul american despre parteneriatul strategic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 20:55

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj de susținere a relației dintre București și Washington în cadrul vernisajului expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”. La eveniment au participat și președintele României, Nicușor Dan, alături de reprezentanți ai instituțiilor implicate în organizare.

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