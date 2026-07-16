Ambasadorul SUA a transmis un mesaj puternic despre România. Ce a spus oficialul american despre parteneriatul strategic

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj de susținere a relației dintre București și Washington în cadrul vernisajului expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”. La eveniment au participat și președintele României, Nicușor Dan, alături de reprezentanți ai instituțiilor implicate în organizare.
În discursul său, diplomatul american a vorbit despre legăturile istorice dintre cele două state, despre valorile comune care stau la baza parteneriatului strategic și despre rolul pe care îl are cunoașterea trecutului în înțelegerea unei națiuni.
„Este o onoare să reprezint președintele Trump în această țară remarcabilă”
Darryl Nirenberg și-a început intervenția mulțumind gazdelor și a subliniat că este o onoare să reprezinte Statele Unite în România.
„Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră în această seară și vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați primit în acest loc istoric. Și, domnule președinte, este o adevărată onoare să vă avem alături de noi pentru vernisajul acestei expoziții. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor noștri români care fac posibilă această expoziție.”
Diplomatul a adăugat că nu și-ar fi imaginat niciodată că va ajunge să fie ambasador în România.
„Este o adevărată onoare să stau astăzi în fața dumneavoastră ca reprezentant personal al președintelui Trump în această țară remarcabilă.”
Cum a ajuns să renunțe la economie pentru istorie
În discursul său, ambasadorul american a făcut și o mărturisire personală despre perioada studenției, explicând că inițial intenționa să urmeze o carieră în economie.
„Am început facultatea cu intenția de a studia economia. Asta până când am luat nota din primul semestru la Econ 101. L-am sunat pe tatăl meu și l-am întrebat ce părere are. Mi-a spus: poate ar trebui să iei în considerare o altă cale. A existat vreun curs care ți-a plăcut cu adevărat? I-am răspuns că era cursul meu de istorie europeană a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Mi-a spus: cred că ai răspunsul. Și am devenit student la istorie.”
Nirenberg a afirmat că tocmai pasiunea pentru istorie l-a făcut să descopere mai bine România înainte de a ajunge la București.
„Nu poți înțelege o țară fără să-i cunoști istoria”
Ambasadorul SUA a explicat că a citit numeroase lucrări despre trecutul României înainte de preluarea mandatului și că acest lucru l-a ajutat să înțeleagă mai bine societatea românească.
„De-a lungul anilor, am învățat ceva important, și anume că nu poți înțelege cu adevărat o țară și oamenii ei fără să le cunoști istoria. Așa că, înainte de a veni aici, am făcut un efort citind cât de mult am putut despre trecutul României și pot vedea cum istoria acestei țări a contribuit la modelarea României pe care o cunoaștem astăzi.”
El a vorbit și despre legătura personală pe care o are cu această regiune a Europei, amintind că bunicii săi au emigrat în Statele Unite de aici în urmă cu mai bine de un secol.
„Parteneriatul nostru nu a fost niciodată mai puternic”
În discursul său, ambasadorul american a subliniat că valorile împărtășite de România și Statele Unite reprezintă fundamentul relației dintre cele două țări.
„Pot vedea cum istoria acestei părți a lumii i-a influențat și ceea ce ne-au învățat pe noi în timp ce eu și frații mei creșteam. Pot vedea cum le-a format valorile, credința, familia, mândria față de propria moștenire și o etică a muncii puternică. Acestea sunt aceleași valori înrădăcinate în civilizația occidentală care definesc România de astăzi și sunt, de asemenea, valorile care stau la baza acestui parteneriat. Acest parteneriat dintre națiunile noastre, domnule președinte, așa cum ați menționat, nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important”, a afirmat Darryl Nirenberg.
250 de ani de la Declarația de Independență și 146 de ani de relații diplomatice
Ambasadorul a amintit că Statele Unite marchează în această perioadă 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență și, în același timp, 146 de ani de relații diplomatice cu România.
„Acum 250 de ani, luna aceasta, a fost semnată Declarația noastră de Independență. Aceasta se baza pe ceea ce era atunci o idee radicală, conform căreia libertatea nu vine de la regi sau de la guverne, ci ne este înzestrată tuturor dintr-o sursă superioară. Această idee i-a inspirat pe americani de atunci și a inspirat popoare din întreaga lume. Fondatorii noștri nu și-ar fi putut imagina niciodată că cuvintele lor vor modela destinul unei națiuni precum România, totuși au făcut-o.”
Diplomatul a spus că, de la sosirea sa în România, a discutat cu numeroși români care au trăit în perioada comunistă și în timpul Revoluției, mărturiile acestora impresionându-l prin curajul de care au dat dovadă.
O expoziție despre istoria relațiilor dintre România și Statele Unite
Referindu-se la expoziția inaugurată la București, Nirenberg a explicat că aceasta prezintă evoluția relațiilor diplomatice, culturale și militare dintre cele două state și îi provoacă pe vizitatori să descopere episoade mai puțin cunoscute ale trecutului comun.
„Pune întrebări și oferă perspective care ar putea pune sub semnul întrebării ceea ce credem că știm despre trecutul nostru comun, cum ar fi când a călătorit prima navă comercială americană pe Dunăre până în România? Ce operă de artă românească a ajuns în fața judecătorilor federali din Statele Unite și de ce? Nu știu răspunsul. Aștept cu nerăbdare să aflu. Și cine a fost prima regină a României care a vizitat Casa Albă? Cred că mulți dintre noi putem ghici răspunsul. Dar, indiferent de asta, răspunsurile vă așteaptă înăuntru.”
În încheiere, ambasadorul i-a amintit pe generalul George Pomuț, pe laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel și pe Nadia Comăneci, despre care a spus că întâlnirea avută recent cu fosta mare gimnastă a reprezentat unul dintre „marile privilegii ale mandatului de ambasador”.
„Dar, pe măsură ce onorăm această istorie, ar trebui să ne amintim că există și o poveste care încă se scrie. Este scrisă chiar acum de oameni de aici, din România. Cu valorile noastre comune și potențialul incredibil al României, am sentimentul că expoziția care se deschide peste o sută de ani va spune o poveste și mai măreață, o poveste despre realizări, prietenie și un parteneriat între cele două națiuni ale noastre”, a declarat Darryl Nirenberg.