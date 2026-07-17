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Extern· 1 min citire
Donald Trump acuză China de ”cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie”
FOTO: Profimedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat China că s-ar afla în spatele „celui mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie”. Într-un discurs susținut joi la Casa Albă, liderul american a anunțat că va declasifica documente care, potrivit afirmațiilor sale, dezvăluie „vulnerabilități șocante” ale sistemului electoral din SUA, relatează Reuters și AFP.
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