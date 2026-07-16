Ungurii rămân fără apă. Un lac întreg a secat și riscă să dispară definitiv din peisaj

Publicat 16 iul. 2026, 20:10 Sursă Agerpres

Plajele din zona lacului Velența din Ungaria, în trecut foarte aglomerate, sunt pustii în această vară, turiștii fiind descurajați de căldură și de seceta prelungită, care au condus la o scădere periculoasă a nivelului apei.

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