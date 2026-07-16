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Extern· 1 min citire
Alternativa la Patriot? Europa pregătește un nou scut antibalistic împotriva amenințării Rusiei
Publicat16 iul. 2026, 14:15
Actualizat16 iul. 2026, 14:18
SursăRealitatea PLUS
Europa se înarmează în fața amenințării tot mai mari venite din Est. Zece state vor sa construiască un nou scut antibalistic european, mai ieftin și produs mai rapid decat rachetele americane Patriot. Iar noul proiect, denumit Freyja, se bazează inclusiv pe experiența acumulată de Ucraina în războiul cu Rusia.
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