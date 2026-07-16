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Baza aeriană rusă Engels-2, lovită din nou de drone ucrainene. Aici sunt staționate bombardierele strategice ale Moscovei - VIDEO

Bază aeriană Rusia

Bază aeriană Rusia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 15:28

Baza aeriană rusă Engels-2, din regiunea Saratov, ar fi fost atacată cu drone ucrainene în noaptea de 16 iulie. Imagini publicate de locuitorii din zonă pe rețelele sociale par să arate un incendiu în apropierea instalației militare.

Canalele rusești de Telegram au relatat că mai multe drone au fost observate deasupra orașului Engels, în timp ce localnicii au semnalat explozii și întreruperi de curent pe scară largă. Canalele care monitorizează conflictul au geolocalizat incendiile în zona bazei aeriene.

Incendii raportate și în orașul Engels

Pe lângă incendiul observat în zona instalației militare, au fost raportate pagube și în oraș. Mai multe locuințe și o clădire rezidențială ar fi fost afectate de incendii provocate de prăbușirea unor drone doborâte.

Deocamdată, armata ucraineană nu a comentat informațiile privind atacul. Nici amploarea eventualelor pagube produse la baza aeriană nu era clară imediat după incident.

Baza găzduiește bombardiere strategice rusești

Baza aeriană Engels-2 se află în regiunea Saratov, la aproape 600 de kilometri de linia frontului din Ucraina. Aici sunt staționate Regimentul 184 de aviație cu bombardiere grele și Regimentul 121 de gardă de aviație cu bombardiere grele.

Instalația găzduiește mai multe tipuri de bombardiere strategice rusești, printre care Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 și Tupolev Tu-160. Aceste aeronave sunt folosite în mod regulat pentru lansarea de rachete asupra orașelor ucrainene.

Baza Engels a mai fost atacată

Baza aeriană a fost vizată de mai multe ori de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Primul atac raportat a avut loc pe 5 decembrie 2022, când două bombardiere Tu-95 ar fi fost avariate de drone ucrainene.

Înaintea incidentului din 16 iulie, baza Engels fusese atacată și în luna iunie 2025.

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