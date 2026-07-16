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Extern· 2 min citire
Baza aeriană rusă Engels-2, lovită din nou de drone ucrainene. Aici sunt staționate bombardierele strategice ale Moscovei - VIDEO
Bază aeriană Rusia
Baza aeriană rusă Engels-2, din regiunea Saratov, ar fi fost atacată cu drone ucrainene în noaptea de 16 iulie. Imagini publicate de locuitorii din zonă pe rețelele sociale par să arate un incendiu în apropierea instalației militare.
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