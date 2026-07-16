Pentagonul analizează un scenariu exploziv pentru Cuba. În culise se discută inclusiv varianta unei intervenții militare

Publicat 16 iul. 2026, 16:21 Sursă CBS news

Administrația americană analizează mai multe variante de răspuns în relația cu Cuba, iar printre scenariile discutate la nivelul Pentagonului s-ar afla și posibilitatea unei operațiuni de asalt aerian. Informația a fost relatată de postul american CBS News, care citează surse familiarizate cu discuțiile purtate în interiorul instituției.

Distribuie articolul