Pentagonul analizează un scenariu exploziv pentru Cuba. În culise se discută inclusiv varianta unei intervenții militare

Administrația americană analizează mai multe variante de răspuns în relația cu Cuba, iar printre scenariile discutate la nivelul Pentagonului s-ar afla și posibilitatea unei operațiuni de asalt aerian. Informația a fost relatată de postul american CBS News, care citează surse familiarizate cu discuțiile purtate în interiorul instituției.
Potrivit acelorași surse, consultările au vizat diferite opțiuni militare, însă reprezentanții Departamentului Apărării au precizat că simpla analizare a unor scenarii nu echivalează cu luarea unei decizii privind declanșarea unei intervenții.
CBS News susține că Pentagonul a analizat mai multe variante
Sursele citate de televiziunea americană afirmă că printre opțiunile prezentate s-ar afla desfășurarea unei operațiuni de asalt aerian în Cuba cu participarea Diviziei 101 Aeropurtate.
Statele Unite încearcă de mai mult timp să determine schimbarea regimului comunist de la Havana, solicitând organizarea unor alegeri democratice și eliberarea persoanelor considerate de Washington drept „prizonieri politici”.
Totuși, oficialii americani au insistat că briefingul organizat în cadrul Pentagonului a avut rolul de a analiza variante de acțiune și nu reprezintă dovada că administrația americană a aprobat o operațiune militară.
Marco Rubio spune că preferă varianta diplomatică
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite continuă să considere diplomația cea mai bună cale pentru schimbarea puterii în Cuba, însă, potrivit acestuia, actualul regim „continuă să refuze reformele.”
Conform informațiilor prezentate de CBS News, unul dintre motivele pentru care este analizată situația Cubei îl reprezintă achiziționarea de către autoritățile cubaneze a unor drone de atac a căror origine nu este cunoscută.
În același timp, serviciile americane de informații nu apreciază că Havana reprezintă, în acest moment, o amenințare strategică independentă pentru Statele Unite.
O eventuală intervenție ar pune presiune pe armata americană
Potrivit CBS News, o eventuală operațiune împotriva Cubei ar putea reprezenta o provocare pentru Pentagon, în condițiile în care o mare parte dintre resursele și capacitățile ofensive ale armatei americane sunt deja concentrate în Orientul Mijlociu.
În ultimele luni, relațiile dintre Washington și Havana au continuat să se deterioreze.
În luna ianuarie, Statele Unite au oprit aprovizionarea Cubei cu combustibil, iar ulterior au introdus noi sancțiuni. Potrivit Agerpres, aceste măsuri au contribuit la retragerea unui număr mare de companii străine și au afectat puternic industria turismului, într-o încercare de a determina guvernul cubanez să accepte negocieri.
Cuba și ONU contestă sancțiunile impuse de Washington
Autoritățile cubaneze și Organizația Națiunilor Unite susțin că sancțiunile impuse de Statele Unite încalcă dreptul internațional și drepturile omului ale populației insulei.
În același timp, oficialii din Cuba și cei din SUA recunosc că dialogul dintre cele două părți rămâne blocat.
În cadrul unei dezbateri desfășurate recent la Adunarea Generală a ONU privind sancțiunile americane, ambasadorul SUA la ONU, Michael Waltz, a declarat că responsabilitatea pentru penele de curent din Cuba aparține guvernului de la Havana.
"Schimbaţi-vă comportamentul şi reaprindeţi lumina pentru poporul vostru", a spus el.
În schimb, majoritatea statelor care au intervenit în cadrul dezbaterii au cerut Washingtonului să renunțe la blocada economică și să retragă sancțiunile care, potrivit acestora, au afectat grav economia Cubei.