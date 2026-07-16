Adolescentă de 17 ani, moartă după ce ar fi consumat zilnic băuturi energizante. Ce au descoperit medicii la autopsia Larisei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 15:41

Moartea unei adolescente de doar 17 ani a readus în atenție efectele pe care consumul excesiv de băuturi energizante le poate avea asupra sănătății. Tânăra, care nu era cunoscută cu afecțiuni medicale, s-a stins subit, iar concluziile autopsiei au ridicat semne de întrebare cu privire la impactul unei cantități mari de cofeină asupra organismului.

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