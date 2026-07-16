Adolescentă de 17 ani, moartă după ce ar fi consumat zilnic băuturi energizante. Ce au descoperit medicii la autopsia Larisei

Moartea unei adolescente de doar 17 ani a readus în atenție efectele pe care consumul excesiv de băuturi energizante le poate avea asupra sănătății. Tânăra, care nu era cunoscută cu afecțiuni medicale, s-a stins subit, iar concluziile autopsiei au ridicat semne de întrebare cu privire la impactul unei cantități mari de cofeină asupra organismului.
O elevă de 17 ani a murit pe neașteptate
Larissa Nicole Rodriguez, o adolescentă din statul Texas, era elevă de liceu și făcea parte din echipa de majorete a școlii. În luna octombrie a anului trecut, tânăra a murit brusc, iar vestea a șocat atât familia, cât și comunitatea din care făcea parte, arată NBC News.
Pentru că nu existau informații privind existența unor boli cronice sau probleme cardiace, medicii legiști au efectuat o autopsie pentru a stabili cauza exactă a decesului.
Ce au descoperit medicii în urma investigațiilor
Potrivit concluziilor prezentate de anchetatori, în organismul adolescentei a fost identificată o concentrație ridicată de cofeină, iar examinarea medicală a evidențiat modificări importante la nivelul inimii.
Specialiștii au constatat că organul era mărit, situație care, potrivit investigațiilor, ar fi putut fi asociată cu efectele consumului repetat de băuturi energizante bogate în cofeină.
De asemenea, testele toxicologice pentru alcool și droguri au fost negative, ceea ce a orientat atenția anchetatorilor asupra consumului frecvent de energizante.
Familia a dat în judecată compania producătoare
În urma concluziilor medicale, familia Larissei Nicole Rodriguez a deschis o acțiune în instanță împotriva companiei care produce băutura energizantă consumată de adolescentă.
Rudele susțin că avertismentele de pe ambalaj nu explică suficient de clar riscurile pe care un consum excesiv de cofeină le poate avea asupra sistemului cardiovascular, în special în cazul tinerilor.
Prin proces, familia solicită despăgubiri și susține că informațiile oferite consumatorilor ar fi trebuit să fie mai explicite.
Reacția companiei
Compania vizată de acțiunea în instanță a transmis că produsele sale respectă toate normele federale privind etichetarea și comercializarea.
Reprezentanții au precizat că fiecare doză indică în mod clar cantitatea de cofeină conținută și include avertismente potrivit cărora produsul nu este recomandat copiilor, persoanelor sensibile la cofeină, femeilor însărcinate sau celor care alăptează.
Totodată, compania a subliniat că politica sa este de a nu promova și de a nu distribui astfel de băuturi persoanelor cu vârsta sub 18 ani.
Medicii recomandă prudență în consumul de energizante
Specialiștii atrag atenția că băuturile energizante conțin, de regulă, cantități mari de cofeină și alte substanțe stimulante care pot influența ritmul cardiac și tensiunea arterială.
Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune sau sensibilitate la cofeină sunt sfătuite să evite astfel de produse, iar în cazul adolescenților și copiilor consumul este descurajat de numeroase organizații medicale.