Accident tragic în Grecia. Trei cetățeni din Republica Moldova, printre care un bebeluș de șase luni, și-au pierdut viața în urma unei coliziuni devastatoare

Vacanța unei familii din Republica Moldova s-a transformat într-o tragedie fără margini în Grecia. Trei persoane, inclusiv un bebeluș de doar șase luni, au murit în urma unui grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki. O altă fetiță a familiei a fost transportată de urgență la spital cu răni grave, în timp ce autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale impactului.
Coliziune violentă între un autoturism și o cisternă
Accidentul s-a produs în jurul orei 18:20, pe drumul provincial care leagă localitățile Nea Moudania și Sithonia, în apropiere de Metamorfos.
Potrivit informațiilor publicate de presa din Grecia, autoturismul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit violent cu o cisternă. Împrejurările producerii accidentului sunt investigate de polițiști, iar până în prezent nu au fost comunicate concluzii oficiale privind cauza impactului.
Mama și bebelușul au murit pe loc
În urma coliziunii, o femeie în vârstă de 28 de ani și fiica sa de numai șase luni și-au pierdut viața la locul accidentului.
Soțul femeii, în vârstă de 35 de ani, a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale autoturismului. Acesta a fost extras de echipele de intervenție și transportat în stare critică la Spitalul General din Polygyros.
În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a murit câteva ore mai târziu din cauza rănilor extrem de grave suferite.
Fetița de șapte ani, transportată la spital în stare gravă
Singura supraviețuitoare a familiei este fiica în vârstă de șapte ani, care a fost preluată de echipajele medicale și dusă la același spital.
Conform informațiilor din presa elenă, copilul a suferit mai multe traumatisme, inclusiv leziuni cranio-cerebrale, iar medicii continuă să îi acorde îngrijiri de specialitate.
Șoferul cisternei implicate în accident nu a fost rănit.
Intervenție dificilă a echipajelor de salvare
La locul tragediei au intervenit opt pompieri, sprijiniți de trei autospeciale de descarcerare.
Salvatorii au folosit echipamente speciale pentru a extrage victimele din autoturismul grav avariat, iar zona a fost securizată pe durata operațiunilor de intervenție.
După finalizarea cercetărilor la fața locului, Poliția Rutieră din Polygyros a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.
Familia din Republica Moldova se afla în Grecia pentru vacanță în momentul producerii tragediei.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că urmărește îndeaproape evoluția cazului și menține legătura cu Ambasada Republicii Moldova din Atena.