Accident tragic în Grecia. Trei cetățeni din Republica Moldova, printre care un bebeluș de șase luni, și-au pierdut viața în urma unei coliziuni devastatoare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 15:17

Vacanța unei familii din Republica Moldova s-a transformat într-o tragedie fără margini în Grecia. Trei persoane, inclusiv un bebeluș de doar șase luni, au murit în urma unui grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki. O altă fetiță a familiei a fost transportată de urgență la spital cu răni grave, în timp ce autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale impactului.

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