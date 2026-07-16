Militarii americani cu vârsta de peste 30 de ani vor fi testați pentru nivelul de testosteron. Pentagonul pregătește o schimbare fără precedent

Armata Statelor Unite se pregătește să introducă o nouă evaluare medicală pentru militarii care au împlinit 30 de ani. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că nivelul testosteronului va deveni parte a controlului medical anual, iar cei la care va fi identificat un deficit vor putea urma, dacă doresc, un tratament hormonal.
Măsura face parte din planul administrației Donald Trump de a crește capacitatea fizică a militarilor și de a impune standarde mai exigente în cadrul forțelor armate.
Test anual pentru militarii trecuți de 30 de ani
Potrivit planului prezentat de șeful Pentagonului, analiza nivelului de testosteron va fi introdusă în cadrul examenului medical anual pentru toți militarii care au depășit vârsta de 30 de ani.
Militarii mai tineri nu vor fi obligați să efectueze testul, însă îl vor putea solicita în mod voluntar.
În situația în care medicii constată un deficit de testosteron, tratamentul hormonal nu va fi impus.
"Dacă este recomandat un tratament, alegerea de a-l urma vă aparține în întregime", a precizat Pete Hegseth.
Hegseth spune că obiectivul este menținerea capacității de luptă
Într-un mesaj video publicat pe platforma X, secretarul american al Apărării a explicat că scopul programului nu este îmbunătățirea artificială a performanțelor fizice ale militarilor.
"Nu este vorba despre o îmbunătățire artificială a performanței voastre, este vorba despre a vă regăsi și optimiza capacitățile naturale, despre a vă păstra longevitatea și a vă asigura că dispuneți de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă", a declarat acesta.
Înregistrarea video a fost publicată sub titlul "The High-T Department of War" ("Departamentul Războiului - numele dat Pentagonului de către administrația Trump - cu un nivel ridicat de testosteron").
Nivelul hormonului scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă
Potrivit specialiștilor, nivelul testosteronului începe să scadă în mod natural după vârsta de 30 de ani.
Noua măsură se înscrie într-o serie mai amplă de schimbări promovate de Pete Hegseth de la preluarea funcției de secretar al Apărării în administrația Donald Trump.
Acesta a introdus standarde fizice mai stricte pentru militari, bazate pe criterii masculine, în încercarea de a crește nivelul de pregătire al armatei americane.
Nu este clar dacă măsura se aplică și femeilor
În comunicările sale publice, Pete Hegseth a folosit termenii neutri „warriors” și „warfighters”, fără să precizeze dacă noua procedură de testare va fi aplicată și femeilor din armata americană.
Și în cazul acestora, nivelul testosteronului, aflat însă în cantități mult mai reduse decât la bărbați, scade odată cu vârsta.
Solicitat de AFP să clarifice ce categorii de militari vor fi incluse în program, Pentagonul a transmis că, „pentru moment”, nu are alte precizări.
Șeful Pentagonului a criticat public militarii supraponderali
Pete Hegseth și-a făcut remarcată în repetate rânduri poziția privind condiția fizică a militarilor.
În septembrie, în timpul unui discurs susținut la baza militară Quantico, în apropiere de Washington, în fața unor ofițeri superiori, secretarul Apărării a criticat dur excesul de greutate din rândul armatei.
Cu acel prilej, el i-a vizat pe militarii supraponderali și pe „generalii și amiralii grași” pe care, potrivit propriilor afirmații, îi întâlnește pe culoarele Pentagonului.