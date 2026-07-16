Militarii americani cu vârsta de peste 30 de ani vor fi testați pentru nivelul de testosteron. Pentagonul pregătește o schimbare fără precedent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 17:04

Armata Statelor Unite se pregătește să introducă o nouă evaluare medicală pentru militarii care au împlinit 30 de ani. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că nivelul testosteronului va deveni parte a controlului medical anual, iar cei la care va fi identificat un deficit vor putea urma, dacă doresc, un tratament hormonal.

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