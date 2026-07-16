Marea Britanie cere intervenția FIFA din cauza unui banner afișat de jucătorii argentinieni, prin care revendicau Insulele Malvine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 17:51

Victoria Argentinei cu 2-1 în fața Angliei, în semifinalele Cupei Mondiale, a fost urmată de un incident care a depășit sfera sportului. La finalul partidei, mai mulți fotbaliști argentinieni au afișat un banner cu mesajul „Malvinele sunt argentiniene”, gest care a provocat reacția imediată a autorităților britanice.

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