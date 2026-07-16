Marea Britanie cere intervenția FIFA din cauza unui banner afișat de jucătorii argentinieni, prin care revendicau Insulele Malvine

Victoria Argentinei cu 2-1 în fața Angliei, în semifinalele Cupei Mondiale, a fost urmată de un incident care a depășit sfera sportului. La finalul partidei, mai mulți fotbaliști argentinieni au afișat un banner cu mesajul „Malvinele sunt argentiniene”, gest care a provocat reacția imediată a autorităților britanice.
Londra consideră că este vorba despre un mesaj politic interzis de regulamentele FIFA și a solicitat deschiderea unei anchete.
Bannerul afișat pe teren a declanșat disputa
Imediat după fluierul final, jucătorii Argentinei au desfășurat un banner pe care scria, în limba spaniolă, „Malvinele sunt argentiniene”.
Nu este clar cum a ajuns afișul pe teren. Potrivit unor relatări din presa internațională, același banner fusese expus anterior și în tribune, în timpul meciului.
Regulamentele FIFA interzic afișarea mesajelor cu caracter politic în cadrul competițiilor, motiv pentru care Marea Britanie a depus o plângere oficială în urma incidentului.
Leandro Paredes Am vrut să reprezentăm întreaga noastră țară
După meci, mijlocașul Leandro Paredes a explicat semnificația gestului făcut de echipa Argentinei.
„Am fost conștienți de semnificația acestui meci pentru țara noastră. Am încercat să reprezentăm națiunea noastră și pe toți cei care au trăit acel moment trist din istoria noastră, astfel încât să se poată identifica cu noi și să putem transmite o imagine pozitivă”.
Disputa privind Insulele Falkland continuă și după peste patru decenii
Suveranitatea asupra insulelor cunoscute în Marea Britanie drept Falkland și în Argentina drept Malvine rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte din relațiile dintre cele două state.
Insulele se aflau sub coroana britanică cu mult înainte de apariția statului argentinian, însă în 1982 au fost invadate de Argentina.
La acea vreme, conducerea juntei militare de la Buenos Aires era interesată și de rezervele de petrol și gaze descoperite în apropierea arhipelagului.
Răspunsul Londrei a venit rapid, prin trimiterea unei flote militare care a recucerit insulele după un conflict ce a durat aproximativ două luni.
În război au murit peste 900 de militari.
Locuitorii au votat pentru rămânerea sub administrație britanică
În 2013, locuitorii insulelor au participat la un referendum în care au votat în mod covârșitor pentru menținerea statutului de teritoriu britanic.
Argentina continuă însă să susțină că Insulele Malvine îi aparțin de drept și revendică în continuare suveranitatea asupra arhipelagului.
Din punct de vedere sportiv, succesul cu 2-1 împotriva Angliei a calificat Argentina în finala Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania în meciul programat duminică.