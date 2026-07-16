Iranul pregătește un nou șoc pentru comerțul mondial. Rebelii houthi au primit ordin să fie gata să atace orice navă din Marea Roșie

Riscul unei noi crize majore în transportul maritim și pe piața mondială a energiei crește după ce Iranul le-ar fi cerut rebelilor houthi din Yemen să fie pregătiți să blocheze accesul în Marea Roșie și să atace nave comerciale în cazul în care Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană.
Informațiile au fost publicate de Reuters, care citează mai mulți oficiali familiarizați cu discuțiile purtate la Teheran. Dacă acest scenariu s-ar concretiza, aprovizionarea globală cu petrol ar putea fi afectată și mai grav, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz este deja blocată.
Reuters: Surse iraniene au discutat închiderea unei noi rute maritime strategice
Potrivit oficialilor citați sub protecția anonimatului de Reuters, conducerea iraniană a analizat posibilitatea închiderii strâmtorii Bab el-Mandeb, punctul de acces din sud către Marea Roșie.
Același mesaj ar fi fost transmis și aliaților Iranului din mișcarea houthi, care controlează zone întinse din Yemen.
O sursă apropiată rebelilor a declarat că aceștia „au desfășurat deja rachete și drone” în apropierea strâmtorii și așteaptă ordinul pentru lansarea unor atacuri asupra navelor comerciale.
Potrivit aceleiași surse, momentul în care ar urma să înceapă o eventuală blocadă ar fi decis de reprezentanți ai Gărzilor Revoluționare iraniene aflați în Yemen.
Marea Roșie a devenit esențială după blocarea Strâmtorii Ormuz
Importanța unei astfel de amenințări este cu atât mai mare cu cât o parte importantă din exporturile de petrol ale statelor din Golf a fost redirecționată prin Marea Roșie după închiderea Strâmtorii Ormuz.
Arabia Saudită transportă în prezent cea mai mare parte a exporturilor sale de țiței prin portul Yanbu, situat pe litoralul Mării Roșii, folosind o conductă care ocolește Ormuz.
Dacă și această rută ar deveni inaccesibilă sau nesigură, cele două principale coridoare prin care petrolul din Orientul Mijlociu ajunge pe piețele internaționale ar fi afectate simultan.
Un astfel de scenariu ar putea provoca noi scumpiri ale energiei și perturbări importante ale transportului maritim internațional.
Aproximativ 7% din energia mondială tranzitează Marea Roșie
Potrivit unei analize citate de Reuters, aproximativ 7% din aprovizionarea globală cu energie trece în prezent prin Marea Roșie.
Atacurile lansate anterior de rebelii houthi asupra navelor comerciale au obligat numeroase companii de transport maritim să evite această rută și să ocolească întregul continent african.
Această schimbare a dus la creșterea duratei curselor și a costurilor de transport pentru mărfurile expediate între Asia, Europa și Orientul Mijlociu.
Arabia Saudită urmărește cu îngrijorare evoluția situației
Două surse regionale citate de Reuters afirmă că autoritățile saudite tratează foarte serios amenințările venite din partea Iranului și a rebelilor houthi.
Potrivit acestora, Riadul consideră că Teheranul și gruparea yemenită își coordonează din ce în ce mai strâns acțiunile în zona Mării Roșii.
Tensiunile dintre Arabia Saudită și rebelii houthi s-au amplificat și după ce aceștia au lansat rachete asupra regatului, acuzând autoritățile saudite că au bombardat un aeroport aflat sub controlul lor.
Aceste incidente au pus sub semnul întrebării armistițiul care dura de aproape patru ani între cele două tabere.
Iranul respinge acuzațiile Washingtonului
Statele Unite susțin de mai mulți ani că Iranul furnizează rebelilor houthi arme, finanțare și instruire militară, inclusiv prin intermediul grupării Hezbollah.
Autoritățile de la Teheran resping însă aceste acuzații și neagă că ar coordona activitățile militare ale mișcării houthi din Yemen.