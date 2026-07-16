Iranul pregătește un nou șoc pentru comerțul mondial. Rebelii houthi au primit ordin să fie gata să atace orice navă din Marea Roșie

Publicat 16 iul. 2026, 17:20 Sursă Reuters

Riscul unei noi crize majore în transportul maritim și pe piața mondială a energiei crește după ce Iranul le-ar fi cerut rebelilor houthi din Yemen să fie pregătiți să blocheze accesul în Marea Roșie și să atace nave comerciale în cazul în care Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană.

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