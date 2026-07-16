Președintele Poloniei, audiat într-o anchetă imobiliară. Controversele care îl urmăresc pe Karol Nawrocki

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a fost audiat de autoritățile din țara sa într-o anchetă care vizează modul în care ar fi fost folosită o locuință de serviciu în perioada în care conducea Muzeul celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk. Investigația analizează dacă mai mulți angajați ai instituției au beneficiat fără drept de locuințe gratuite sau oferite la prețuri preferențiale.
Potrivit publicației Nexta, șeful statului este audiat în calitate de martor, iar până în acest moment procurorii verifică faptele, fără ca în dosar să fi fost formulate acuzații oficiale împotriva vreunei persoane.
Anchetă privind folosirea unei locuințe de serviciu
Investigația se concentrează asupra perioadei în care Karol Nawrocki a condus Muzeul celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk.
Procurorii încearcă să stabilească dacă persoane din conducerea instituției, dar și alți angajați, au beneficiat în mod nejustificat de locuințe de serviciu gratuite sau închiriate la prețuri preferențiale.
Presa poloneză a relatat că Nawrocki ar fi locuit timp de câteva luni într-un apartament de lux, deși deținea deja o locuință situată la aproximativ cinci kilometri distanță.
În această etapă a anchetei, președintele Poloniei este considerat martor, iar cercetările vizează exclusiv verificarea faptelor.
A câștigat alegerile la limită și este susținut de partidul PiS
Karol Nawrocki a devenit președintele Poloniei după ce l-a învins la limită pe candidatul liberal la alegerile prezidențiale de anul trecut.
El a fost susținut de partidul naționalist-conservator Lege și Justiție (PiS).
Originar din Gdansk și provenit dintr-o familie modestă, Nawrocki este doctor în istorie și deține un master în administrarea afacerilor.
Între 2017 și 2021 a condus Muzeul celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk, iar ulterior a fost numit la conducerea Institutului Memoriei Naționale.
În această funcție, instituția a devenit unul dintre principalele instrumente ale politicii de revizionism istoric promovate de PiS.
Este căutat de autoritățile ruse
Activitatea sa privind perioada postbelică și pozițiile adoptate față de moștenirea sovietică au atras reacții dure din partea Moscovei.
Cercetările sale referitoare la rolul Uniunii Sovietice în Polonia după Al Doilea Război Mondial și campania de demolare a monumentelor sovietice l-au adus pe lista persoanelor căutate de autoritățile ruse.
Acestea îl acuză de „demolarea monumentelor care comemorează prezența Armatei Roșii pe teritoriul polonez între 1944 și 1989.”
Campanie electorală umbrită de mai multe scandaluri
Înainte de a ajunge la conducerea Poloniei, Karol Nawrocki a fost implicat în mai multe controverse care au dominat campania electorală.
Una dintre cele mai discutate a vizat cumpărarea unui al doilea apartament la un preț redus de la un bărbat în vârstă cu dizabilități.
Afacerea a atras atenția deoarece Nawrocki afirmase anterior în mod public că deține o singură locuință, „ca majoritatea polonezilor”.
Ulterior, publicația Onet a publicat o investigație în care prezenta presupuse dovezi privind implicarea lui Nawrocki într-o rețea de prostituție în perioada în care lucra la un hotel din stațiunea Sopot.
Jurnaliștii și-au menținut informațiile publicate chiar dacă politicianul i-a amenințat cu acțiuni în instanță.
Legături cu lumea interlopă și un episod violent
În timpul campaniei au reapărut și informații despre presupusele sale legături cu mediile interlope din Gdansk.
S-a aflat că, în 2018, Karol Nawrocki a publicat sub pseudonim biografia lui Nikodem Skotarczak, unul dintre cei mai cunoscuți gangsteri ai Poloniei comuniste. Ulterior, presa a dezvăluit că autorul cărții și actualul președinte sunt una și aceeași persoană.
Un alt episod controversat datează din 2009, când Nawrocki lucra într-o funcție de execuție la Institutul Memoriei Naționale.
Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, el ar fi participat la o bătaie între huligani ai unor echipe rivale de fotbal.
Președintele nu a negat implicarea în acel incident, pe care l-a descris drept „o confruntare nobilă și bărbătească.”