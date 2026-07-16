Președintele Poloniei, audiat într-o anchetă imobiliară. Controversele care îl urmăresc pe Karol Nawrocki

Publicat 16 iul. 2026, 17:32 Sursă Nexta

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a fost audiat de autoritățile din țara sa într-o anchetă care vizează modul în care ar fi fost folosită o locuință de serviciu în perioada în care conducea Muzeul celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk. Investigația analizează dacă mai mulți angajați ai instituției au beneficiat fără drept de locuințe gratuite sau oferite la prețuri preferențiale.

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