Bilanț dramatic în Europa: peste 12.000 de decese cauzate de canicula extremă din luna iunie

Valul de căldură excepțională care a lovit Europa în luna iunie a provocat moartea a cel puțin 12.000 de persoane în aproximativ zece state. Datele naționale, compilate și transmise recent de AFP, indică o criză de sănătate publică majoră, iar bilanțul provizoriu riscă să crească pe măsură ce noi statistici devin disponibile.
Supramortalitate record la nivel european
Perioada de vârf a caniculei, înregistrată între 22 și 28 iunie, a coincis cu o creștere alarmantă a numărului de victime în rândul populației. Platforma europeană de monitorizare a supramortalității, EuroMOMO, a raportat 14.260 de decese suplimentare în ultima săptămână a lunii iunie, comparativ cu media sezonieră. Acest model statistic analizează datele oficiale din 24 de țări, acoperind o populație de aproape 400 de milioane de locuitori.
Potrivit experților, ultima săptămână din iunie a marcat cea mai mare supramortalitate din 2020 până în prezent, fiind depășită doar de o singură altă săptămână din iulie 2022.
Lasse Vestergaard, epidemiolog și coordonator al EuroMOMO, a subliniat că nu există alte cauze cunoscute pentru această creștere în afara temperaturilor extreme. În același timp, climatologii de la World Weather Attribution confirmă că un astfel de val de căldură ar fi fost practic imposibil fără influența schimbărilor climatice.
Avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății
Hans Henri Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a atras atenția asupra gravității situației și a modului în care autoritățile gestionează criza. El a subliniat că vara nu s-a încheiat și că sistemele de sănătate au la dispoziție instrumentele necesare pentru a preveni viitoarele tragedii.
În ciuda cifrelor alarmante, prea multe guverne continuă să trateze canicula ca pe un simplu fenomen meteorologic, ignorând faptul că reprezintă o urgență sanitară imediată. Specialiștii avertizează, de asemenea, că primele cifre naționale privind supramortalitatea sunt adesea revizuite în creștere după încheierea valurilor de căldură.
Situația deceselor în principalele state afectate
Metodele de înregistrare variază de la o țară la alta, însă cifrele indică un impact devastator la nivelul întregului continent european:
Germania a raportat 5.780 de decese suplimentare în a 26-a săptămână a anului, autoritățile avertizând că numărul victimelor din această vară a depășit deja totalul din precedenții șase ani.
Anglia și Țara Galilor au estimat 2.200 de decese asociate temperaturilor extreme între 18 și 28 iunie.
Franța a înregistrat peste 2.000 de decese suplimentare într-o singură săptămână, comparativ cu perioada anterioară.
Belgia a raportat un record național pentru secolul XXI, cu 1.747 de decese survenite între 18 iunie și 1 iulie.
Spania a atribuit 610 decese direct caniculei, aproape două treimi dintre acestea fiind înregistrate în rândul persoanelor de peste 85 de ani.
Țările de Jos, Elveția și Luxemburg au înregistrat aproximativ 600, 220, respectiv 23 de decese suplimentare în perioada de vârf a caniculei.
În timp ce statele din vestul și centrul Europei publică date detaliate, alte țări din Europa Centrală și de Est, precum Slovacia și Ungaria, nu au furnizat încă statistici oficiale privind impactul caniculei asupra mortalității.