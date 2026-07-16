Bilanț dramatic în Europa: peste 12.000 de decese cauzate de canicula extremă din luna iunie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 22:20

Valul de căldură excepțională care a lovit Europa în luna iunie a provocat moartea a cel puțin 12.000 de persoane în aproximativ zece state. Datele naționale, compilate și transmise recent de AFP, indică o criză de sănătate publică majoră, iar bilanțul provizoriu riscă să crească pe măsură ce noi statistici devin disponibile.

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