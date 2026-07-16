Lovitură pentru Pedro Sanchez. Soția premierului, judecată pentru trafic de influență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 21:28

Begona Gomez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, va fi judecată de un juriu popular pentru trafic de influență și deturnare de fonduri publice. Un tribunal din Madrid a confirmat decizia trimiterii în judecată, deși a renunțat la acuzațiile de corupție. Totodată, instanța a ridicat interdicția de a părăsi teritoriul Spaniei, permițându-i acesteia să călătorească liber.

Distribuie articolul