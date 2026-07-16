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Lovitură pentru Pedro Sanchez. Soția premierului, judecată pentru trafic de influență

Pedro Sanchez și Begona Gomez

Pedro Sanchez și Begona Gomez

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 21:28

Begona Gomez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, va fi judecată de un juriu popular pentru trafic de influență și deturnare de fonduri publice. Un tribunal din Madrid a confirmat decizia trimiterii în judecată, deși a renunțat la acuzațiile de corupție. Totodată, instanța a ridicat interdicția de a părăsi teritoriul Spaniei, permițându-i acesteia să călătorească liber.

Ancheta, deschisă inițial în aprilie 2024, vizează modul în care Begona Gomez și-ar fi folosit statutul pentru a obține avantaje personale, acuzații respinse ferm de cuplul premierului.

Begona Gomez, cercetată pentru trafic de influență

Procurorii susțin că aceasta a influențat obținerea unui post la Universitatea Complutense din Madrid și a unor finanțări pentru activitatea sa. Dosarul menționează, de asemenea, însușirea ilegală a unui program informatic universitar și folosirea unei asistente din cabinetul premierului, plătită din bani publici, pentru a o sprijini în activitățile academice.

Deși data exactă a procesului nu a fost încă stabilită, instanța a decis să îi returneze pașaportul reținut în luna iunie. Ea contestase această măsură restrictivă anterior, solicitând aprobarea de a participa la un summit NATO și la ceremonia de absolvire a fiicei sale din Londra.

Acest dosar reprezintă o nouă presiune majoră asupra guvernului condus de Pedro Sanchez, care se confruntă cu un val de scandaluri judiciare în cercul său apropiat.

Fratele premierului, David Sanchez, a primit deja o interdicție de nouă ani pentru ocuparea funcțiilor publice într-un dosar de trafic de influență, în timp ce foști colaboratori de top, precum Santos Cerdan și Jose Luis Abalos, sunt investigați pentru corupție. Pe fondul acestei crize, opoziția spaniolă intensifică apelurile pentru demisia premierului și convocarea alegerilor anticipate.

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