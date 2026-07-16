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Extern· 2 min citire
Lovitură pentru Pedro Sanchez. Soția premierului, judecată pentru trafic de influență
Pedro Sanchez și Begona Gomez
Begona Gomez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, va fi judecată de un juriu popular pentru trafic de influență și deturnare de fonduri publice. Un tribunal din Madrid a confirmat decizia trimiterii în judecată, deși a renunțat la acuzațiile de corupție. Totodată, instanța a ridicat interdicția de a părăsi teritoriul Spaniei, permițându-i acesteia să călătorească liber.
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