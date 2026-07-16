Postările lui Donald Trump devin produs premium. Investitorii vor plăti pentru acces în timp real la mesajele care influențează bursele

Compania Trump Media & Technology Group, care deține platforma Truth Social, a lansat un serviciu cu plată destinat celor care vor să primească instantaneu postările cu impact asupra piețelor financiare. Printre conturile vizate se află și cel al președintelui american Donald Trump, ale cărui mesaje sunt urmărite îndeaproape de investitori din întreaga lume.
Noul serviciu este gândit în special pentru firmele de investiții și participanții la piețele financiare, care folosesc informațiile apărute în timp real pentru a reacționa înaintea concurenței la evenimente capabile să influențeze cotațiile bursiere.
Wall Street va putea cumpăra acces direct la postările de pe Truth Social
Serviciul va funcționa printr-o interfață API (Application Programming Interface), care le permite companiilor să preia automat și în timp real postările publicate pe Truth Social.
Trump Media susține că produsul este destinat organizațiilor care analizează rapid informațiile și dezvoltă sisteme automate capabile să reacționeze imediat la evenimente cu impact asupra piețelor.
Compania precizează că serviciul nu se limitează la contul lui Donald Trump, ci va include și alte personalități prezente pe platformă.
Mesajele lui Donald Trump influențează deja piețele
Donald Trump folosește frecvent Truth Social pentru a anunța decizii și poziții oficiale ale administrației sale, inclusiv în privința conflictului cu Iranul sau a politicii comerciale a Statelor Unite.
Contul @realDonaldTrump este cel mai urmărit de pe platformă și are aproximativ 12,9 milioane de urmăritori.
Deși în comunicatul oficial compania nu îl menționează în mod direct pe președintele american, directorul general interimar Kevin McGurn a subliniat impactul pe care îl au mesajele publicate pe rețeaua socială: „Piețele se mișcă deja în urma postărilor de pe Truth Social”.
Experții în etică critică inițiativa
Anunțul a stârnit reacții din partea specialiștilor în etică, care susțin că noul serviciu ridică probleme legate de conflictul de interese.
Virginia Canter, avocat al organizației Democracy Defenders Fund, consideră că informațiile oficiale ale președintelui sunt distribuite prin intermediul unei platforme în care familia Trump are un interes financiar.
Aceasta a declarat că situația reprezintă „un conflict major de interese”.
Cum funcționează serviciile API folosite de investitori
Accesul API este deja oferit contra cost și de alte rețele sociale, însă, potrivit CNBC, acestea nu reprezintă principalul canal prin care președintele Statelor Unite transmite decizii oficiale.
Fondurile speculative și alte firme de investiții folosesc astfel de fluxuri de date pentru a crea algoritmi care reacționează automat la informațiile noi și la schimbările de sentiment din piețe, câștigând astfel timp prețios față de competitori.
Truth Social, lansată după suspendarea conturilor lui Trump
Platforma Truth Social a apărut în 2021, după ce Donald Trump a fost suspendat de pe Facebook și X în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.
Compania Trump Media s-a listat la bursa Nasdaq în martie 2024, sub simbolul DJT.
De la debutul bursier și până în prezent, acțiunile companiei au pierdut aproximativ 84% din valoare.
Potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare, Donald Trump și-a transferat participația, reprezentând aproximativ 42% din companie, într-un trust revocabil administrat de fiul său, Donald Trump Jr