Ucraina transformă bărcile, avioanele și roboții în lansatoare de drone. Orice vehicul poate deveni armă de război

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 23:15

Războiul dronelor intră într-o nouă etapă, iar Ucraina mizează pe o tactică ce schimbă radical modul în care sunt lansate atacurile pe front. Bărci fără pilot, avioane, roboți tereștri și alte platforme sunt transformate în adevărate „nave-mamă”, capabile să transporte și să lanseze drone mai mici direct în apropierea țintelor.

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