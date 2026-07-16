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Extern· 2 min citire
Militarii ucraineni, revoltați după ce Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării. Protestele se extind și în alte orașe - VIDEO
Proteste la Kiev (Profimedia)
Decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul Apărării a stârnit indignare în întreaga societate ucraineană, însă nicăieri sentimentul n-a fost mai puternic decât în rândul militarilor, arată un reportaj Kyiv Independent. Demiterea lui Mihailo Fedorov a scos mii de soldați și veterani în stradă la Kiev, toți acuzând o „lovitură directă” la adresa reformelor din armată.
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