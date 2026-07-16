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Militarii ucraineni, revoltați după ce Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării. Protestele se extind și în alte orașe - VIDEO

Proteste la Kiev (Profimedia)

Proteste la Kiev (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 21:28

Decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul Apărării a stârnit indignare în întreaga societate ucraineană, însă nicăieri sentimentul n-a fost mai puternic decât în rândul militarilor, arată un reportaj Kyiv Independent. Demiterea lui Mihailo Fedorov a scos mii de soldați și veterani în stradă la Kiev, toți acuzând o „lovitură directă” la adresa reformelor din armată.

Jurnaliștii Kyiv Independent s-au aflat în mijlocul protestatarilor adunați în fața clădirii administrației prezidențiale, iar opiniile lor arată cât de furioși sunt militarii după decizia liderului ucrainean.

Protestatarii au vorbit despre progrese vizibile în achiziția de drone, comunicații digitale, reforme de personal și reducerea corupției în mandatiul lui Fedorov.

„Oamenii aveau speranța că vin reformele, că lucrurile încep în sfârșit să se schimbe în bine. Și chiar începuseră să se întâmple. Acum simțim că totul se întoarce la cum era înainte. Este demoralizant”, a declarat un fost combatant de 29 de ani pentru Kyiv Independent. „Am fost șocat”, a spus un alt veteran.

„Reformele abia începeau să funcționeze. Rezultatele se vedeau”, a spus un militar într-o unitate de drone, care a criticat revenirea la „mentalitatea sovietică” și la tacticile de tip „mașină de tocat carne”.

El a subliniat că Fedorov a deschis accesul la echipamente esențiale, precum terminalele Starlink, și a simplificat procedurile pentru transferurile între unități. „Această reformă mi-a dat în sfârșit șansa să ajung în unitatea în care încercam să intru de un an.”

Alți militari au avertizat că numirea unui fost șef al Poliției în fruntea Ministerului Apărării poate fi un semn al blocării reformelor și al revenirii la un sistem corupt, ostil modernizării armatei.

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