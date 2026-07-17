Germania propune taxe vamale mai mari pentru mașinile din China și încurajează parteneriate cu producătorii europeni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 07:59

Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea majorării taxelor vamale aplicate automobilelor fabricate în China, pentru a determina constructorii chinezi să investească și să dezvolte parteneriate cu producătorii auto din Europa. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei din landul german Saxonia, Dirk Panter, potrivit Reuters.

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