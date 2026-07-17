Inundații devastatoare în Texas. Două persoane au murit, iar autoritățile se pregătesc pentru un nou val de precipitații record

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 08:06

Ploile abundente și inundațiile fac ravagii în statul american Texas, unde două persoane și-au pierdut viața după ce viiturile le-au surprins în propriile vehicule. Autoritățile se pregătesc pentru un nou val de precipitații extreme, iar guvernatorul Greg Abbott avertizează că următoarele 24 de ore ar putea aduce cantități record de ploaie, potrivit Reuters.

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