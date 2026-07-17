Furtună devastatoare în Chile: Trei persoane au murit, sute de mii de oameni au rămas fără curent

O furtună de o intensitate rar întâlnită a provocat haos în Chile, unde trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de familii au fost afectate de inundații și distrugeri. Fenomenele meteo extreme, caracterizate prin ploi torențiale, rafale de vânt de peste 100 km/h și valuri uriașe, lovesc aproximativ două treimi din teritoriul țării, potrivit autorităților chiliene, citate de AFP.
Ministrul de Interne, Claudio Alvarado, a confirmat decesul celor trei victime și a precizat că alte cinci persoane au fost rănite în urma furtunii, cele mai multe incidente fiind înregistrate în sudul țării. De asemenea, 76 de persoane au rămas fără locuințe și au avut nevoie de sprijin din partea autorităților.
Sute de mii de locuințe fără energie electrică
Vremea severă a provocat pene masive de curent după ce numeroși copaci au fost doborâți peste rețelele electrice. Ministerul Energiei a anunțat că aproape 591.000 de consumatori au rămas fără alimentare cu energie electrică, ceea ce reprezintă peste 7% din totalul utilizatorilor din Chile.
Valurile au distrus locuințe de pe litoral
În regiunea Biobío, situată la aproximativ 500 de kilometri sud de capitala Santiago, valurile puternice au avariat mai multe case aflate în apropierea țărmului. Mobilier și alte obiecte au fost luate de ape și împrăștiate pe străzi, iar autoritățile evaluează amploarea pagubelor.
Din cauza condițiilor meteo extreme, zeci de porturi și-au redus sau suspendat parțial activitatea, pentru a evita incidentele provocate de marea agitată și de vântul puternic.
Autoritățile mobilizează echipe de intervenție
Furtuna a început miercuri după-amiază și este așteptată să continue cel puțin până duminică. Echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe regiuni pentru a limita efectele fenomenelor meteo și pentru a acorda ajutor persoanelor afectate.
„Mii de angajați ai instituțiilor statului sunt implicați în operațiunile de sprijin pentru populație, însă cea mai importantă măsură rămâne prevenția”, a declarat președintele chilian Jose Antonio Kast.
Din cauza condițiilor periculoase, autoritățile au suspendat cursurile de vineri în nouă regiuni ale țării.
Cea mai severă furtună din ultimele două decenii
Potrivit meteorologului Arnaldo Zúñiga, din cadrul Direcției Meteorologice Naționale, Chile nu s-a mai confruntat cu un episod de vreme severă de o asemenea durată și intensitate de aproximativ 20 de ani. Specialiștii avertizează că ploile abundente și vântul puternic vor continua să afecteze mai multe zone ale țării în zilele următoare.