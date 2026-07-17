Furtună devastatoare în Chile: Trei persoane au murit, sute de mii de oameni au rămas fără curent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 08:40

O furtună de o intensitate rar întâlnită a provocat haos în Chile, unde trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de familii au fost afectate de inundații și distrugeri. Fenomenele meteo extreme, caracterizate prin ploi torențiale, rafale de vânt de peste 100 km/h și valuri uriașe, lovesc aproximativ două treimi din teritoriul țării, potrivit autorităților chiliene, citate de AFP.

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