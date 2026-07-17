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Regiunea Odesa, ținta unui nou atac rusesc. O rachetă a lovit un bloc de locuințe. Bilanț: doi morți și opt răniți

FOTO: The Kyiv Independent

FOTO: The Kyiv Independent

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 07:42

Regiunea Odesa a fost vizată, în noaptea de joi spre vineri, de un nou atac lansat de Rusia. O rachetă a lovit un bloc de locuințe, provocând moartea a două persoane și rănirea altor opt, potrivit autorităților locale.

Printre victime se numără și doi copii

”O rachetă a lovit un bloc de locuințe. Din păcate, două persoane și-au pierdut viața. Conform ultimelor informații, în prezent se numără opt răniți, dintre care doi copii. Au fost avariate clădiri rezidențiale, un lăcaș de cult, o grădiniță, vehicule, precum și alte infrastructuri civile”, a indicat pe viceprimarul Filatov pe Telegram.

Potrivit serviciilor de urgență, ”printre victime se numără o femeie care se plimba într-un parc cu copiii în momentul atacului. Copiii au supraviețuit și primesc ajutorul necesar”.

Regiunea Odesa, vizată de rachetele rusești pentru a șasea zi la rând

Ucraina este supusă zilnic unor atacuri cu drone și rachete rusești de la începutul războiului declanșat de Moscova în februarie 2022.

Miercuri, regiunea Odesa a fost vizată de rachete și drone rusești pentru a cincea zi consecutivă, făcând trei morți și trei răniți.

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