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Extern· 1 min citire
Regiunea Odesa, ținta unui nou atac rusesc. O rachetă a lovit un bloc de locuințe. Bilanț: doi morți și opt răniți
FOTO: The Kyiv Independent
Regiunea Odesa a fost vizată, în noaptea de joi spre vineri, de un nou atac lansat de Rusia. O rachetă a lovit un bloc de locuințe, provocând moartea a două persoane și rănirea altor opt, potrivit autorităților locale.
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