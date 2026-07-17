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Orașul cu cel mai poluat aer din lume, după multiple incendii. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case

FOTO: X/Colaj Realitatea.Net

FOTO: X/Colaj Realitatea.Net

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Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 09:18
SursăRealitatea PLUS

Toronto, cel mai mare oraș din Canada, este acoperit de un strat dens de fum provenit din incendiile de pădure care fac ravagii în provincia Ontario. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să evite deplasările în aer liber și să rămână în locuințe, după ce metropola a devenit, peste noapte, cel mai poluat oraș din lume.

Toronto, cel mai poluat oraș din lume

Peste 100 de incendii de vegetație sunt active în nordul provinciei Ontario, iar fumul transportat de vânt a ajuns deasupra celui mai mare oraș din Canada, scrie The Guardian. Pentru o perioadă, Toronto a înregistrat cea mai slabă calitate a aerului din lume, conform platformei IQAir.

Orașul canadian a depășit Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, și New Delhi, capitala Indiei. 

Agenția Națională de Meteorologie a Canadei a avertizat că poluarea poate afecta sănătatea, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare. Autoritățile le recomandă locuitorilor să limiteze timpul petrecut afară și să țină ferestrele închise, acolo unde este posibil.

Canada se confruntă cu un val de căldură extremă

Fumul s-a extins și peste graniță, afectând mai multe state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv Michigan, Minnesota și Wisconsin.

În paralel, Canada se confruntă și cu un val de căldură extremă. The Guardian notează că la Toronto s-au înregistrat temperaturi de peste 37 de grade Celsius, în timp ce pe suprafața pistelor aeroportului internațional au fost înregistrate 55 de grade.

Incendiile au determinat evacuarea mai multor comunități din nordul provinciei Ontario, iar autoritățile avertizează că amploarea și frecvența acestor fenomene au crescut în ultimii ani, pe fondul schimbărilor climatice.

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