Orașul cu cel mai poluat aer din lume, după multiple incendii. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case

Publicat 17 iul. 2026, 09:18 Sursă Realitatea PLUS

Toronto, cel mai mare oraș din Canada, este acoperit de un strat dens de fum provenit din incendiile de pădure care fac ravagii în provincia Ontario. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să evite deplasările în aer liber și să rămână în locuințe, după ce metropola a devenit, peste noapte, cel mai poluat oraș din lume.

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