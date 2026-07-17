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Extern· 2 min citire
Orașul cu cel mai poluat aer din lume, după multiple incendii. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case
FOTO: X/Colaj Realitatea.Net
Publicat17 iul. 2026, 09:18
SursăRealitatea PLUS
Toronto, cel mai mare oraș din Canada, este acoperit de un strat dens de fum provenit din incendiile de pădure care fac ravagii în provincia Ontario. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să evite deplasările în aer liber și să rămână în locuințe, după ce metropola a devenit, peste noapte, cel mai poluat oraș din lume.
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