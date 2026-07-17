Acord istoric între Spania și Gibraltar. Gardul a fost înlăturat

Publicat 17 iul. 2026, 10:45 Sursă Realitatea PLUS

Moment istoric pentru Spania și Gibraltar. Odată cu intrarea în vigoare a unui tratat post-Brexit se elimină controalele la frontiera terestră. Ultimul gard de frontieră din Europa de Vest, ce a separat Spania de Gibraltar timp de mai bine de 100 de ani, a fost desființat.

Distribuie articolul