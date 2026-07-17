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Acord istoric între Spania și Gibraltar. Gardul a fost înlăturat

Spania

Spania

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS

Moment istoric pentru Spania și Gibraltar. Odată cu intrarea în vigoare a unui tratat post-Brexit se elimină controalele la frontiera terestră. Ultimul gard de frontieră din Europa de Vest, ce a separat Spania de Gibraltar timp de mai bine de 100 de ani, a fost desființat.

Gardul de frontieră între Spania și Gibraltar a fost înlăturat

Tratatul este rezultatul a peste patru ani de negocieri intense între Regatul Unit, Spania, Gibraltar și Uniunea Europeană.

Acordul va face mai ușoară trecerea graniței pentru cei aproximativ 15.000 de spanioli care merg zilnic la muncă în Gibraltar.

Liderii spanioli, britanici și cei din Gibraltar spun că această schimbare va aduce mai multă cooperare și beneficii economice, fără a modifica suveranitatea britanică asupra teritoriului.

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