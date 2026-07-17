Biciclistă mușcată de un șarpe veninos după ce reptila s-a prins în lanțul bicicletei. Femeia a ajuns la spital

Publicat 17 iul. 2026, 09:55 Actualizat 17 iul. 2026, 10:03

Un incident neobișnuit și extrem de periculos a avut loc pe un drum de țară din Australia, unde o femeie a fost mușcată de unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume. Reptila s-a încurcat în lanțul bicicletei după ce a fost lovită accidental, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

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