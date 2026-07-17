Biciclistă mușcată de un șarpe veninos după ce reptila s-a prins în lanțul bicicletei. Femeia a ajuns la spital

Un incident neobișnuit și extrem de periculos a avut loc pe un drum de țară din Australia, unde o femeie a fost mușcată de unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume. Reptila s-a încurcat în lanțul bicicletei după ce a fost lovită accidental, iar victima a fost transportată de urgență la spital.
Accident incredibil în timpul unei plimbări cu bicicleta
Totul s-a petrecut în apropierea orașului Byron Bay, în statul australian New South Wales, potrivit news.com.au.
Femeia pedala pe un drum de țară când a trecut peste un șarpe brun de aproximativ doi metri lungime. În urma impactului, reptila s-a prins în lanțul bicicletei și, încercând să se elibereze, a mușcat-o pe biciclistă în zona coapsei.
Martorii au alertat imediat serviciile de urgență.
Victima a fost transportată la spital
La locul incidentului au intervenit paramedicii Serviciului de Ambulanță din New South Wales, care i-au acordat primul ajutor femeii și au transportat-o de urgență la Spitalul Tweed Valley.
Starea acesteia nu a fost făcută publică, însă intervenția rapidă a echipajelor medicale a fost esențială, având în vedere că șarpele brun este considerat una dintre cele mai veninoase specii din lume.
Salvarea șarpelui s-a transformat într-o operațiune dificilă
Pentru recuperarea reptilei a fost solicitată intervenția salvatoarei de șerpi Sarah Mailey, specialistă în capturarea speciilor veninoase.
Ajunsă la fața locului, aceasta a constatat că șarpele era grav rănit și încurcat în mecanismul bicicletei.
Potrivit explicațiilor oferite de expertă, cel mai probabil femeia a trecut peste șarpe, iar acesta, speriat și rănit, s-a răsucit violent, ajungând prins în lanțul bicicletei înainte de a mușca victima.
Polițiștii și trecătorii au ajutat la capturarea reptilei
Operațiunea de îndepărtare a șarpelui a fost una riscantă.
Polițiștii aflați la fața locului și câțiva trecători au ajutat salvatoarea să imobilizeze reptila pentru ca aceasta să poată fi desprinsă în siguranță din lanțul bicicletei.
Din cauza rănilor suferite în urma accidentului, șarpele nu a mai putut fi salvat și a fost eutanasiat.
Specialiștii explică de ce șerpii apar chiar și în sezonul rece
Sarah Mailey a explicat că, deși iarna activitatea șerpilor este redusă, temperaturile mai ridicate îi pot determina să iasă temporar din ascunzători pentru a-și regla temperatura corporală.
Ea avertizează că șerpii rămân nemișcați și se camuflează foarte bine, motiv pentru care pot fi confundați cu ramuri, umbre sau alte obiecte aflate pe trasee.
Experții recomandă persoanelor care merg cu bicicleta sau fac drumeții în zone izolate să aibă asupra lor un bandaj compresiv și să cunoască regulile de prim ajutor în cazul unei mușcături de șarpe.
De asemenea, specialiștii subliniază că șarpele brun de est nu este, în mod obișnuit, agresiv, însă poate deveni extrem de periculos atunci când se simte amenințat sau rănit, reacționând instinctiv pentru a se apăra.