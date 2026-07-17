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Politica· 2 min citire
Abuz împotriva libertății de exprimare! AUR condamnă anchetarea penală a deputatului Dan Tanasă
Alianța pentru Unirea Românilor
Alianța pentru Unirea Românilor condamnă ferm instrumentarea unui dosar penal împotriva deputatului Dan Tanasă pentru presupusa instigare la ură, după ce acesta a atras atenția publică asupra importului masiv de muncitori necalificați din Asia și Africa, îndemnând românii să prioritizeze livrările făcute de conaționali. Este vorba despre un abuz evident, un nou episod prin care se încearcă pedepsirea unui parlamentar pentru simplul fapt că și-a exprimat o poziție publică legitimă.
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