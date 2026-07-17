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Politica· 1 min citire

George Simion acuză presiuni asupra AUR după audierea deputatului Dan Tanasă: „Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”

George Simion, alături de membri AUR

George Simion, alături de membri AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 15:41

Liderul AUR, George Simion, susține că formațiunea politică este vizată de noi presiuni din partea autorităților, după ce deputatul Dan Tanasă a fost audiat într-un dosar penal. Mesajul transmis de Simion pe rețelele sociale a fost însoțit de o reacție oficială a partidului, care califică ancheta drept un abuz și solicită încetarea cercetărilor.

George Simion: „Nu vă lăsați intimidați”

Într-o postare publicată pe platformele de socializare, George Simion a afirmat că împotriva AUR au început noi acțiuni pe care le consideră motivate politic.

„Atenție! Au început atacurile la AUR - Dan Tănasa tocmai a ieșit de la procurorul Rareș Stan, același care ne-a furat telefoanele înainte de alegerile europarlamentare.

Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”, a transmis liderul formațiunii.

Mesajul a fost publicat la scurt timp după audierea deputatului Dan Tanasă.

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