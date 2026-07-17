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Politica· 1 min citire
George Simion acuză presiuni asupra AUR după audierea deputatului Dan Tanasă: „Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”
George Simion, alături de membri AUR
Liderul AUR, George Simion, susține că formațiunea politică este vizată de noi presiuni din partea autorităților, după ce deputatul Dan Tanasă a fost audiat într-un dosar penal. Mesajul transmis de Simion pe rețelele sociale a fost însoțit de o reacție oficială a partidului, care califică ancheta drept un abuz și solicită încetarea cercetărilor.
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