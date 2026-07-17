Numirile din PNL: Generalul care a condus un spital după ce a picat examenele

Ilie Bolojan susține că luptă de ani de zile împotriva sistemului, însă nu a avut nicio problemă să îl numească pe generalul Ioan Sîrbu la conducerea filialei PNL Gorj! Acesta a fost prezentat în repetate rânduri drept unul dintre cei mai controversați oameni din sistemul militar. De la scandaluri de plagiat, la suspiciuni de corupție și campanii electorale făcute cu uniforma militară, Sîrbu are un trecut cel puțin discutabil. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere atât de la Ilie Bolojan, cât și de la Ioan Sîrbu, însă fără succes.
Cariera controversată a omului propulsat de Bolojan în Gorj
Numirea lui Ioan Sîrbu la conducerea filialei PNL Gorj este o mutare cel puțin controversată din partea lui Ilie Bolojan. Asta pentru că premierul demis a spus în repetate rânduri că preferă să se înconjoare doar de oameni care luptă împotriva sistemului și care nu au avut de-a face cu structurile pe care Bolojan le-a contestat de-a lungul timpului. Cu toate acestea, Ioan Sîrbu a fost vizat de mai multe acuzații. El a avut legături inclusiv cu partidul lui Victor Ponta, din partea căruia a candidat la Primăria Capitalei.
Înainte de 1990, Ioan Sîrbu a încercat de nu mai puțin de patru ori să intre la Facultatea de Medicină, dar a fost respins fiindcă a obținut doar note catastrofale, precum 3,17 sau 3,93. Totuși, după Revoluție a susținut că de fapt fusese împiedicat să studieze din motive politice. Astfel, Ministerul Apărării a decis ca Sîrbu să fie înscris direct în semestrul al doilea la Facultatea de Stomatologie. Abia în 2007, Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților a decis că înscrierea s-a făcut cu încălcarea legii.
Odată trecut prin facultate, a fost doar o chestiune de timp până când Ioan Sîrbu a reușit să ajungă, fără concurs, comandant al Spitalului Militar Central. Din această poziție a și apărut alături de Traian Băsescu, atunci când președintele s-a operat de tiroidă.
A stat în funcție aproape 5 ani, după care a devenit șef al Direcției Medicale din Ministerul Apărării. Ulterior, pe numele lui Ioan Sîrbu au apărut și acuzații de plagiat. El ar fi copiat într-un curs de-ale sale pasaje dintr-un tratat de stomatologie al unui profesor american. Mai mult, fiul său a fost angajat fără concurs la Clinica de Implantologie Orală, al cărei șef era chiar generalul.
Traseiștii preferați de Bolojan. Acuzații la adresa lor
De asemenea, a fost suspectat de DNA în cazul achiziției unui aparat medical de 200.000 de euro care nu a fost folosit niciodată. În 2016, Ioan Sîrbu și-a îndreptat atenția către politică și a candidat din partea PNL pentru un mandat de deputat de Argeș. Scandalos este că a purtat uniforma militară în campania electorală, fapt interzis de regulamente. În 2020, a candidat și la Primăria Capitalei, din partea PRO România, partidul lui Victor Ponta.
Cel puțin la prima vedere, parcursul în carieră și acuzațiile aduse generalului Ioan Sîrbu sunt în antiteză cu principiile pe care Ilie Bolojan le afirmă de fiecare dată când are ocazia. Ioan Sîrbu nu este singurul personaj controversat care s-a apropiat de Ilie Bolojan. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Adrian Peiu, un traseist politic care a preluat funcția de președinte al filialei PNL Ialomița.
Politicianul reciclat de Bolojan vine din partidul rusofilei Diana Șoșoacă, a trecut și pe la PRO România și s-a înscris în PNL chiar înainte să fie numit șef al filialei PNL Ialomița. Și mai halucinant este că Adrian Peiu a votat chiar împotriva lui Bolojan, pentru guvernul Veștea. Cu toate acestea, după cum a spus chiar fostul parlamentar SOS, PNL este pentru el nimic altceva decât un vehicul, așa cum a fost și SOS, de care spune că s-a folosit. În plus, s-a lăudat că a avut vara trecută nenumărate întâlniri și discuții cu Ilie Bolojan, în care premierul demis i-a propus să preia filiala PNL Ialomița.