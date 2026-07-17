Doi foști miniștri PSD au ajuns la același preot de pe Muntele Athos. Mesajele publicate aproape în același timp

Doi foști miniștri ai PSD, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, au publicat aproape simultan imagini din Muntele Athos, unde s-au fotografiat cu același preot și au relatat întâlnirea pe paginile lor de Facebook.
Ambii au transmis că au discutat despre România și despre valorile pe care le consideră importante, însă fiecare a ales un mesaj diferit pentru a descrie experiența.
Fotografiile și postările au apărut în aceeași perioadă, atrăgând atenția prin faptul că cei doi foști membri ai Guvernului au vizitat același loc și s-au întâlnit cu aceeași persoană.
Bogdan Ivan spune că a discutat despre România la Muntele Athos
Fostul ministru Bogdan Ivan a anunțat că l-a întâlnit pe Protos Gheronda Gheorghe Vatopedinul, liderul spiritual al Muntelui Athos, despre care spune că i-a oferit o experiență greu de descris în cuvinte.
„Astăzi am avut bucuria să îl întâlnesc pe Liderul spiritual al Muntelui Athos, Protos Gheronda Gheorghe Vatopedinul.
O întâlnire pe care cuvintele nu o pot cuprinde și o trăire pe care o doresc fiecăruia dintre voi! Am vorbit despre România, care este foarte apreciată în Sfântul Munte, dar și despre oamenii din Bistrita-Năsăud și Transilvania, care au contribuit la crearea țării noastre.
Despre Sfântul Munte nu poți vorbi prea mult. Trebuie să vii aici și să trăiești măcar câteva zile alături de călugării de pe cel mai sfânt loc de pe pământ.
Dumnezeu să binecuvânteze monahii români, țara noastră și neamul nostru romanesc”, a transmis fostul ministru Bogdan Ivan, pe Facebook.
Alexandru Rogobete a ales un mesaj despre credință și propriile trăiri
La rândul său, Alexandru Rogobete a publicat fotografii din aceeași vizită și a precizat că s-a întâlnit cu același preot. Mesajul său a avut un caracter mai personal, fostul ministru vorbind despre momentele de reflecție petrecute la Muntele Athos și despre propriile vulnerabilități.
„Astăzi am avut onoarea de a mă întâlni cu Protosul Sfântului Munte Athos, Părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul, cu care am vorbit, simplu, despre bine. Despre responsabilitatea fiecăruia de a lăsa lumea puțin mai bună decât a găsit-o și despre faptul că binele se face prin oameni, cu răbdare, cu smerenie și cu bună-credință.
Am avut binecuvântarea de a petrece timp alături de călugării de aici, într-un loc în care liniștea spune mai mult decât o mie de cuvinte. Am stat. Am ascultat. M-am ascultat. Și m-am rugat.
M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță.
Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul.
Aici am înțeles încă o dată că adevărata putere nu înseamnă să fii deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Poate că acesta este și rostul oricărei funcții publice. Dincolo de politică, de orgolii și de competiții, rămâne o singură întrebare care contează cu adevărat: cât bine ai făcut oamenilor?
Mă întorc de la Athos mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât. Cu fața către oameni. Cu credința că România are nevoie de mai puțină învrăjbire și de mai multă bunătate, de mai puțin zgomot și de mai multă construcție.
Iar eu voi încerca, în fiecare zi, să nu uit ceea ce am simțit aici: că funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne.
O să fie bine!”, a transmis și fostul ministru Alexandru Rogobete.