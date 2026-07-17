Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Conducerea PSD a moștenit de la PSD-ul anilor ’90 doar aroganța”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:08

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, afirmă că PSD nu poate pretinde că dorește un dialog politic serios cu AUR în timp ce adoptă o atitudine pe care o califică drept arogantă și lipsită de respect. Acesta susține că, înainte de orice discuție privind o eventuală colaborare, PSD trebuie să ofere răspunsuri clare în privința unor teme de interes major pentru România și să își asume public propriile poziții.

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