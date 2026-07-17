Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Conducerea PSD a moștenit de la PSD-ul anilor ’90 doar aroganța”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, afirmă că PSD nu poate pretinde că dorește un dialog politic serios cu AUR în timp ce adoptă o atitudine pe care o califică drept arogantă și lipsită de respect. Acesta susține că, înainte de orice discuție privind o eventuală colaborare, PSD trebuie să ofere răspunsuri clare în privința unor teme de interes major pentru România și să își asume public propriile poziții.
„Conducerea PSD a moștenit de la PSD-ul anilor ’90 doar aroganța. Cum poți să pretinzi că vrei să discuți cu AUR despre eventuale parteneriate politice și să începi prin a-i spune că vrei să-l reeduci? Domnul Grindeanu ne spune că n-ar înțelege care sunt pozițiile AUR pe anumite probleme, legate de Uniunea Europeană, Ucraina sau Rusia. Dacă domnul Grindeanu nu înțelege documentele noastre doctrinare și pozițiile liderilor AUR pe aceste probleme, care sunt suficient de clare, poate că aceste texte nu i se adresează. Și să citească și să frecventeze alte tipuri de texte pe care le dorește, de la „Revoluție și Reformă” sau „Marele Șoc”, până la doctrina PSD. Mi se pare cel puțin un gest nechibzuit, ca să nu spun de-a dreptul arogant.
Astfel că, dacă PSD dorește o discuție cu noi, să-și clarifice neîntârziat poziția partidului față de câteva probleme:
1. Alegerile prezidențiale anulate din decembrie 2024.
2. Poziția față de contractele SAFE, în special cu Germania, unde o companie germană a primit 6-7 miliarde de euro. Cea mai mare sumă primită vreodată de Germania pentru un contract de înarmare.
3. Legislația PNRR, inclusiv problema legii salarizării.
4. Dacă este de acord cu desecretizarea sprijinului financiar pe care România l-a acordat până astăzi Ucrainei, pentru a înlătura orice suspiciuni și orice discuții legate de posibila corupție care ar putea să apară pe direcția România-Ucraina.
Și nu în ultimul rând, să ne explice de cât timp are nevoie PSD sau conducerea PSD ca să-și dea seama că a pune președintele, ministrul de externe și ministrul apărării de la același partid, adică de la USR, este nociv pentru România. Le-a trebuit aproape un an de zile să-și dea seama că predarea funcțiilor strategice unui partid ca USR este grav pentru România. E cam mult.
Prin urmare, dacă PSD vrea să discute cu noi, să dea un răspuns și să-și clarifice pozițiile față de aceste probleme pe care le-am invocat”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026