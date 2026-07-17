Numirile din PNL: Generalul care a condus un spital după ce a picat examenele

Publicat 17 iul. 2026, 16:41 Actualizat 17 iul. 2026, 16:47 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan susține că luptă de ani de zile împotriva sistemului, însă nu a avut nicio problemă să îl numească pe generalul Ioan Sîrbu la conducerea filialei PNL Gorj! Acesta a fost prezentat în repetate rânduri drept unul dintre cei mai controversați oameni din sistemul militar. De la scandaluri de plagiat, la suspiciuni de corupție și campanii electorale făcute cu uniforma militară, Sîrbu are un trecut cel puțin discutabil. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere atât de la Ilie Bolojan, cât și de la Ioan Sîrbu, însă fără succes.

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