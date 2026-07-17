Adrian Câciu, ironii la adresa USR: „Disperați că au scăzut la 8%! Le-a furat Bolojan electoratul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 18:13

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat un atac virulent la adresa reprezentanților USR printr-un mesaj public, în care îi acuză de incompetență și disperare pe fondul prăbușirii în sondaje.

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