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Politica· 1 min citire

Adrian Câciu, ironii la adresa USR: „Disperați că au scăzut la 8%! Le-a furat Bolojan electoratul”

Adrian Câciu

Adrian Câciu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 18:13

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat un atac virulent la adresa reprezentanților USR printr-un mesaj public, în care îi acuză de incompetență și disperare pe fondul prăbușirii în sondaje.

Potrivit lui Câciu, USR ar fi ajuns la un scor electoral de doar 8%, pierzând procente importante în favoarea liberalului Ilie Bolojan, despre care Câciu afirmă ironic că le-ar fi „furat” electoratul.

Câciu: „Trecem peste narcisismul juvenil caracteristic unor imaturi care n-au făcut nimic în viață!”

În textul său, Câciu ironizează eforturile de comunicare ale membrilor USR, susținând că aceștia recurg la gesturi disperate pentru a atrage atenția. El descrie o campanie de imagine artificială în care politicienii se filmează constant în diverse spații publice, inclusiv pe plaje, în metrou, în instituții sau în platourile de televiziune.

Totodată, Câciu a catalogat aceste acțiuni drept o dovadă de „narcisism juvenil”, acuzându-i pe adversarii săi politici că sunt imaturi și că „nu au făcut nimic în viață”.

Criticile nu s-au limitat doar la strategia de imagine, Adrian Câciu subliniind că reacția cetățenilor față de USR este una de respingere. Acesta susține că oamenii îi critică aspru și îi înjură în spațiul public, concluzionând cu o acuzație gravă la adresa partidului: „Știți doar să furați și să înjurați!”.

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