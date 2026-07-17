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Politica· 1 min citire
Adrian Câciu, ironii la adresa USR: „Disperați că au scăzut la 8%! Le-a furat Bolojan electoratul”
Adrian Câciu
Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat un atac virulent la adresa reprezentanților USR printr-un mesaj public, în care îi acuză de incompetență și disperare pe fondul prăbușirii în sondaje.
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