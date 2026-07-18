Luis Lazarus, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan:”Du-te la Oradea, ne-am săturat. Nu vrem să te mai vedem”

Publicat 18 iul. 2026, 10:39 Actualizat 18 iul. 2026, 10:43 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus susține că s-a „certat” cu ChatGPT după ce i-a cerut o listă cu măsurile luate de Ilie Bolojan, subliniind că asistentul bazat pe inteligență artificială ar fi încercat să le prezinte drept reforme, nu „nenorociri”. Președintele partidului Dreptate și Frăție (PDF) a lansat un atac dur la adresa pe premierului interimar, pe care îl acuză de creșterea taxelor și impozitelor, majorarea TVA și a accizelor, scăderea pensiilor și burselor și împrumuturi uriașe.

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