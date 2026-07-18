Eugen Tomac dezvăluie pentru ce funcții s-au luptat PSD, PNL, USR și UDMR. „Asta a fost miza negocierilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 18:27

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a oferit detalii despre negocierile purtate între PSD, PNL, USR și UDMR în perioada în care se încerca formarea unei majorități pentru învestirea unui nou Guvern. Potrivit acestuia, cele mai mari tensiuni nu au avut legătură cu portofoliile ministeriale, ci cu funcțiile din al doilea eșalon al administrației.

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