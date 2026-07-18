Eugen Tomac dezvăluie pentru ce funcții s-au luptat PSD, PNL, USR și UDMR. „Asta a fost miza negocierilor”

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a oferit detalii despre negocierile purtate între PSD, PNL, USR și UDMR în perioada în care se încerca formarea unei majorități pentru învestirea unui nou Guvern. Potrivit acestuia, cele mai mari tensiuni nu au avut legătură cu portofoliile ministeriale, ci cu funcțiile din al doilea eșalon al administrației.
Invitat la emisiunea OFF The Record, difuzată de Mediafax, Tomac a afirmat că secretarii de stat și prefecții au reprezentat adevărata miză a negocierilor dintre partidele implicate.
Secretarii de stat și prefecții, în centrul negocierilor
Consilierul onorific al șefului statului spune că reprezentanții formațiunilor politice au revenit în repetate rânduri asupra modului în care urmau să fie ocupate funcțiile de secretar de stat și de prefect.
„La PSD au fost puncte de vedere diferite pe principiu: Ok, guvern tehnic, dar ce faceți cu secretarii de stat? Domnul Bolojan la fel a spus: Am înțeles, propuneți o echipă de specialiști, ce faceți cu secretarii de stat, dar și cu prefecții?”, a declarat Eugen Tomac.
Politicianul susține că, în acel moment, a înțeles că aceste poziții reprezentau adevărata miză a negocierilor.
„Am văzut că există foarte multă presiune pe acest subiect. M-am consultat și cu domnul președinte și inclusiv cu oamenii pe care i-am invitat să facă parte din echipa mea”, a afirmat acesta.
Propunerea lui Tomac pentru deblocarea negocierilor
Pentru a depăși blocajul, Eugen Tomac spune că a venit cu o soluție prin care atât miniștrii, cât și secretarii de stat și prefecții să fie persoane fără apartenență politică.
Potrivit acestuia, numirile urmau să fie făcute după consultarea partidelor care ar fi susținut viitorul Executiv în Parlament.
„Am spus că, pentru a avea credibilitatea necesară în relația cu partidele, trebuie să fim cât mai flexibili și să-i asigurăm, dacă este nevoie și printr-un acord în scris, că toți membrii cabinetului vor fi oameni din afara partidelor care se află în Parlament. Toți secretarii de stat urmau să fie numiți de mine după ce voi consulta toate partidele care susțin guvernul la învestire. Secretarii de stat urmau să fie apolitici. Din afara partidelor politice. Inclusiv prefecții”, a explicat Tomac.
Liderii partidelor au fost invitați să propună specialiști
Europarlamentarul spune că le-a cerut liderilor politici să vină cu propuneri de profesioniști din afara formațiunilor, astfel încât selecția să fie făcută pe criterii de competență.
„Mi s-a părut de bun-simț să spun: Eu nu cunosc atât de mulți specialiști în această țară încât să cred că îi pot găsi singur pe cei mai potriviți. Vă rog să propuneți oameni în care aveți încredere, din societatea civilă, din corporații, din companii”, le-a transmis Tomac.
Ulterior, potrivit acestuia, au fost organizate peste 50 de interviuri, iar pentru aproape fiecare minister au fost analizate două sau trei variante de candidați.
Discuții informale și criterii surprinzătoare
Eugen Tomac a povestit că, pe lângă negocierile oficiale, au existat și discuții informale despre profilul unor candidați, unele dintre ele fiind, în opinia sa, neașteptate.
„Au fost două abordări. Unii erau: Dom'le, ăștia au înjurat prea mult PSD-ul, deci nu puteți să veniți, pentru că la grup nu vor avea suport. Aici am găsit un compromis, garantându-le tuturor că oamenii pe care îi propun vor fi extrem de onești și responsabili în relația cu toate partidele. Nu vor avea o agendă politică.”
Tomac a relatat că au existat și situații paradoxale.
„A fost mult mai comică uneori situația: Dom'le, pe ăsta nu îl puteți propune că n-a înjurat niciodată PSD-ul. Acestea erau unele dintre discuțiile informale”, a spus europarlamentarul.
Miniștrii propuși erau pregătiți să se retragă
Pentru ca viitorul Executiv să aibă șanse mai mari să obțină votul de învestitură, Eugen Tomac spune că persoanele propuse pentru funcțiile de ministru acceptaseră inclusiv posibilitatea de a fi înlocuite, dacă acest lucru ar fi contribuit la deblocarea negocierilor.
„Am avut inclusiv înțelegere din partea tuturor miniștrilor propuși că, atunci când lucrurile se blochează în negocierile cu partidele în ceea ce privește votul, să putem să înlocuim orice nume din lista propusă”, a declarat Eugen Tomac, precizând că această disponibilitate a fost comunicată și liderilor politici pentru a facilita ajungerea la un compromis.