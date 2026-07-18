Bolojan crede că a găsit soluția pentru facturi mai mici. Investiții de 250 de milioane de euro în energie, în plină criză

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că a găsit soluția pentru reducerea facturilor la energie și anunță investiții de sute de milioane de euro în contoare inteligente. Din poziția de ministru interimar al Energiei, acesta promite că aceste investiții vor contribui la scăderea costurilor suportate de consumatori.
”Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”
„Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de Ilie Bolojan pe Facebook.
Guvernul va aloca 100 de milioane de euro, prin Fondul pentru Modernizare, pentru extinderea sistemelor de contorizare inteligentă a energiei electrice. Apelul de finanțare este destinat operatorilor de distribuție concesionari – Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia.
Programul vizează instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente, care vor permite facturarea consumatorilor pe baza consumului real de energie și vor contribui la diminuarea pierderilor și a fraudelor din rețelele de distribuție.
Sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în perioada 3 august – 2 decembrie 2026, iar implementarea acestora trebuie finalizată până la 31 decembrie 2029.
Obiectivul programului este realizarea unor noi instalații de stocare
Tot prin Fondul pentru Modernizare, cea mai mare alocare financiară, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei în baterii stand-alone. Obiectivul programului este realizarea unor noi instalații de stocare cu o capacitate totală de cel puțin 2.174 MWh.
Finanțarea va fi acordată în urma unei proceduri competitive, principalul criteriu de selecție fiind cel mai redus cost solicitat pe MWh instalat. Sprijinul financiar este plafonat la 69.000 de euro pentru fiecare MWh instalat, iar valoarea maximă ce poate fi acordată unui beneficiar este de 15 milioane de euro.
Apelul pentru proiectele de stocare va fi deschis între 1 septembrie și 30 octombrie 2026, iar termenul-limită pentru finalizarea investițiilor este 31 decembrie 2030.