Bolojan crede că a găsit soluția pentru facturi mai mici. Investiții de 250 de milioane de euro în energie, în plină criză

Publicat 18 iul. 2026, 14:34 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că a găsit soluția pentru reducerea facturilor la energie și anunță investiții de sute de milioane de euro în contoare inteligente. Din poziția de ministru interimar al Energiei, acesta promite că aceste investiții vor contribui la scăderea costurilor suportate de consumatori.

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