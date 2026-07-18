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Politica· 1 min citire
PSD și marile sindicate discută astăzi noul proiect al legii salarizării. Consultări maraton la Parlament
Liderii PSD
Publicat18 iul. 2026, 09:02
SursăRealitatea PLUS
Consultări maraton între liderii PSD și sindicate din domenii cheie, pe noul proiect al legii salarizării! La ora 9.00 au început discuțiile în Parlament, în condițiile în care sindicatele au anunțat deja că se pregătesc pentru grevă și au stabilit un calendar al protestelor în stradă.
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