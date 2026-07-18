Revoltă după publicarea proiectului legii salarizării. Toate marile sindicate amenință cu proteste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 07:32

Revoltă în rândul sindicatelor după publicarea proiectului Legii salarizării, pe motiv că pentru mulți bugetari salariile vor stagna, iar în unele cazuri chiar vor scădea. Liderii sindicali, prezenți în platoul REALITATEA PLUS, au anunțat că pregătesc proteste și cer modificarea proiectului înainte de adoptare.

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