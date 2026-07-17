Manole, despre legea salarizării în Sănătate: „Obiectivul nostru este să nu nedreptățim pe nimeni”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), a oferit primele reacții referitoare la noua lege a salarizării unitare în Sănătate, proiect prezentat vineri la Palatul Cotroceni de actualul ministru de resort, Dragoș Pîslaru.
Manole a subliniat că social-democrații vor analiza atent noii coeficienți de salarizare împreună cu sindicatele, prioritatea principală fiind ca veniturile angajaților din sistemul medical să nu scadă în urma noii grile.
Atenția PSD se îndreaptă către categoriile de personal precum asistenții medicali cu studii postliceale
Reprezentantul PSD a explicat că atenția partidului se îndreaptă în primul rând către categoriile de personal cu cel mai mare impact asupra pacienților, precum asistenții medicali cu studii postliceale.
Deși coeficienții propuși în noua variantă par inițial satisfăcători, Manole a avertizat că aceștia trebuie corelați riguros cu salariile de bază și cu paleta complexă de sporuri din sănătate.
„Toate aceste corelații trebuie să ne ducă la concluzia ca oamenii aceștia să nu piardă la venituri după această lege, ci, în măsura posibilităților bugetare, să avem niște creșteri”, a punctat fostul ministru, anunțând că o serie de calcule tehnice vor fi efectuate urgent.
Varianta anterioară a legii, agreată de sindicate
Un punct central al strategiei PSD este menținerea unui parteneriat strâns cu partenerii sociali. Referindu-se la coeficienții de ierarhizare pentru anul 2026, Manole a amintit că varianta anterioară a legii era agreată de sindicate și a dat asigurări că evaluarea noului document se va face în același spirit.
„Poziția noastră la sfârșitul tuturor acestor discuții nu va fi una diferită de poziția sindicatelor, ci vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu nedreptățim pe nimeni”, a adăugat el.