Alertă pe piața imobiliară, după atacul informatic de la Cadastru. Cumpărătorii riscă să piardă sume importante, autoritățile nu le oferă lămuriri

Publicat 16 iul. 2026, 22:58 Actualizat 16 iul. 2026, 23:07

Alertă pe piața imobiliară, după atacul informatic major asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În condițiile în care toate sistemele sunt nefuncționale cel puțin până în weekend, există temerea că unii cumpărători pot pierde mii de euro dacă nu reușesc să încheie formalitățile în luna iulie, în condițiile în care, din august, TVA-ul crește de la 9% la 21%.

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