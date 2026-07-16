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Economie· 1 min citire
FMI: Credibilitatea politicilor economice rămâne esențială
FMI
Noul director de strategie al FMI, Christian Mumssen, le-a cerut guvernelor să mențină credibilitatea politicilor monetare și fiscale pentru a proteja stabilitatea prețurilor, în contextul incertitudinilor economice globale, potrivit Reuters.
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