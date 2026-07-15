Topul județelor în care se câștigă cel mai bine în România. Diferența față de ultimele clasate trece de 3.500 de lei

Diferențele salariale dintre județele României continuă să fie uriașe. În timp ce în Capitală salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în mai multe județe din țară veniturile lunare abia trec de 4.100 de lei. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică vin în contextul unei dezbateri lansate pe Reddit, unde românii au povestit cât îi costă, în realitate, un trai obișnuit.
Răspunsurile au arătat că, în funcție de oraș, de existența unei chirii și de numărul membrilor familiei, cheltuielile lunare pot varia de la aproximativ 3.000 de lei la peste 12.000 de lei.
Întrebarea care i-a făcut pe români să vorbească despre bugetul lunar
Discuția a pornit după ce un utilizator Reddit i-a întrebat pe ceilalți cât cheltuie, în medie, într-o lună.
„Câți bani cheltuiți într-o lună? Sunt curios cam cât cheltuiți într-o lună, în medie. Eu ajung pe la 4.000 lei/lună, cu tot cu mâncare, utilități, ieșiri și alte cheltuieli curente. Voi pe unde vă încadrați? Dacă vreți, spuneți și orașul și dacă stați singuri sau cu cineva”.
În scurt timp au apărut zeci de răspunsuri din întreaga țară, iar diferențele au fost considerabile.
Un cuplu din București a spus că bugetul lunar ajunge între 8.500 și 10.200 de lei.
„8.500-10.200 de lei pe lună, două persoane, chirie în București. Țin cont de toate costurile, de asta am un interval de genul.”
Un alt utilizator, care locuiește singur în Capitală, spune că are nevoie de aproximativ 5.000 de lei pe lună.
„În medie, cam 5.000 de lei pe lună, București, locuiesc singur. Inclusiv chirie.”
Au existat și situații atipice.
„8.200 de lei de persoană. Cuplu, călătorim cu autorulota prin Europa.”
Din Galați, un utilizator afirmă că un cuplu fără chirie cheltuie aproximativ 5.000 de lei în fiecare lună.
„5.000 de lei – cuplu – Galați. Nu plătim chirie.”
Familiile cu copii au cele mai mari cheltuieli
Cele mai ridicate bugete au fost raportate de familiile cu copii.
Un locuitor din Popești-Leordeni spune că o familie cu doi copii ajunge la aproximativ 12.000 de lei pe lună.
„Familie cu 2 copii, 12.000, Popești-Leordeni.”
Un alt utilizator a prezentat în detaliu principalele cheltuieli lunare.
„1.920 de lei credit, 3.800 de lei școala de vară pentru 2 copii, mâncare din supermarketuri 2.500 de lei, mofturi 500 de lei, haine 500 de lei, o dată pe lună ieșit în oraș 200 de lei, pentru că ies doar cu soția, activități copii 500 de lei lunar, deci cam 10.000 de lei total…”
Și în Suceava, o familie cu trei copii spune că are cheltuieli importante.
„6.500 de lei, familie cu 3 copii, Suceava.”
Cei fără chirie reușesc să se încadreze în bugete mai mici
Mai mulți participanți la discuție au explicat că lipsa chiriei reduce semnificativ costurile lunare.
Un utilizator din Craiova spune că se descurcă cu cel mult 3.000 de lei pe lună.
„2.500-3.000 de lei, fără chirie. Craiova.”
Un bucureștean afirmă că, deși folosește frecvent Uber și își permite ieșiri în oraș, cheltuie în jur de 4.000 de lei.
„În jur de 3.500-4.000 de lei, incluzând utilitățile, ieșiri, cheltuieli zi de zi. Și nu pot să zic că mă zgârcesc, folosesc și Uber destul de des, îmi iau cafele (nu zilnic), fac cumpărături de la Lidl/Kaufland cam o dată pe săptămână. București.”
Alt utilizator spune că gătitul acasă și un stil de viață modest îl ajută să își limiteze cheltuielile.
„3.000-4.000 de lei/lună. Trăit modest, fără chirie, 90% gătit acasă.”
Top 5 județe cu cele mai mari salarii medii nete
Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, câștigul salarial mediu brut a ajuns în aprilie 2026 la 9.740 de lei, iar salariul mediu net a fost de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Clasamentul județelor cu cele mai mari salarii medii nete este dominat de:
București – peste 7.600 de lei net pe lună;
Timiș – peste 6.700 de lei;
Cluj – peste 6.700 de lei;
Sibiu – peste 6.400 de lei;
Ilfov – peste 6.000 de lei net lunar.
Județele în care salariile sunt cele mai mici
La polul opus se află județele:
Giurgiu;
Suceava;
Vrancea;
Vaslui;
Botoșani.
În aceste județe, salariul mediu net este puțin peste 4.100 de lei pe lună, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 3.500 de lei față de București, județul cu cele mai mari venituri salariale din România.