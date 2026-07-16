Minerii din Gorj acuză că nu și-au mai primit salariile de luni bune. Sunt trimiși în instanță pentru a-și recupera drepturile

Publicat 16 iul. 2026, 08:08 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile cresc în rândul minerilor și energeticienilor, după mai multe promisiuni neonorate privind locurile de muncă, salariile și condițiile de lucru. Astăzi au loc mai multe întâlniri între mineri, energeticieni și pensionari din Gorj, în încercarea de a găsi o soluție pentru drepturile salariale pe care aceștia susțin că nu le-au mai primit, conform Realitatea PLUS.

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