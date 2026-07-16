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Economie· 1 min citire

Minerii din Gorj acuză că nu și-au mai primit salariile de luni bune. Sunt trimiși în instanță pentru a-și recupera drepturile

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 08:08
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile cresc în rândul minerilor și energeticienilor, după mai multe promisiuni neonorate privind locurile de muncă, salariile și condițiile de lucru. Astăzi au loc mai multe întâlniri între mineri, energeticieni și pensionari din Gorj, în încercarea de a găsi o soluție pentru drepturile salariale pe care aceștia susțin că nu le-au mai primit, conform Realitatea PLUS.

Minerii sunt îndemnați să se adreseze instanței

Minerilor din Gorj li se recomandă să își revendice drepturile în justiție, după ce problemele legate de activitatea din Complexul Energetic Oltenia nu au fost rezolvate. Reprezentanții angajaților consideră că acțiunea în instanță a rămas una dintre variantele prin care aceștia își pot apăra interesele.

Angajații se simt abandonați de autorități

Situația din bazinul carbonifer gorjean rămâne tensionată, pe fondul restructurărilor și al tranziției energetice. Mulți angajați spun că se simt abandonați de autorități și încearcă să găsească soluții legale pentru a obține drepturile care li se cuvin.

Problemele privind salariile, locurile de muncă și condițiile de lucru continuă să afecteze sectorul minier. Întâlnirile organizate astăzi urmăresc identificarea unei soluții pentru mineri, energeticieni și pensionarii din Gorj.

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