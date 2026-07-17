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Economie· 1 min citire

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Cum a distrus Bolojan economia?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 12:07
Actualizat17 iul. 2026, 12:09
SursăRealitatea PLUS

Bulgaria a depășit România la putere de cumpărare. Are inflație mai mică, TVA mai mic, taxe mai mici pe muncă și deficit la jumătate.

ROMÂNIA

1. 10,9 inflație (mai 2026)

2. 0.7% (2020, estimare FMI) - creștere economică PIB 2026

3. aprox. 41% (aproape dublu) - taxarea muncii

4. 21% și 11% (cote TVA) - cote de TVA

5. 16%/profit 16%/dividente 10%/CASS - impozite de profit și dividente

6. mai scumpe cu până la 2 lei/litru - preț benzină și motorină

7. PUTERE DE CUMPĂRARE MAI REDUSĂ - concluzie

ROMÂNIA: PREȚURI MAI MARI, TAXE MAI MARI, CREȘTERE ECONOMICĂ MAI MICĂ

BULGARIA

1. 6,9 inflație (mai 2026)

2. 2,8% (2020, estimare FMI) - creștere economică PIB 2026

3. 22,4 (aproape dublu) - taxarea muncii

4. 20% și 9% (cote TVA) - cote de TVA

5. 10%/profit * 5%/dividente - impozite de profit și dividente

6. mai ieftine cu până la 2 lei/litru - preț benzină și motorină

7. PUTERE DE CUMPĂRARE MAI MARE - concluzie

BULGARIA: PREȚURI MAI MICI, TAXE MAI MICI, CREȘTERE ECONOMICĂ MAI MARE

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